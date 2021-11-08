Vücudunuz yediği eti sindiremiyor olabilir

Et zengin besin içeriğiyle vücudumuz için gerekli vitamin ve mineralleri içeren önemli bir besindir. Fakat bazı insanlar eti sindiremez ve bu yüzden vücudunda bazı olumsuz durumlar oluşur. Vücudumuz eti sindiremediğini bize verdiği sinyallerle belli ediyor. Peki bu sinyaller nedir? Eti sindirip sindiremeyeceğimizi nasıl anlayacağız? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık ve haberimizde derledik...

Et kemik ve kas sağlığımız için çok önemli bir besindir, vücudumuz için gerekli vitaminleri ve mineralleri içerir. Fakat bazı insanların sindirim sistemi eti sindiremez. Bu yüzden bazı sağlık problemleri oluşur. Gelin bu konuya daha detaylı bakalım...

Etin besin değeri nedir?

100 g bonfile et 149 kaloridir. Ayrıca 0 g karbonhidrat, 0 g lif, 20.8 g protein, 7.3 g yağ, 347 mg kolesterol, 0 iu A vitamini, 50.3 mg C vitamini, 364 mg potasyum, 6 mg kalsiyum,, 1.5 mg demir içerir.

Etin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Et vücudumuzda anemiyi (kansızlık) önler, hamileliği destekleyerek bebeğin sağlıklı doğmasını sağlar, kalp ve damar sağlığını korur, beyin sağlığını korur, psikolojik sağlığı korur, katarakt oluşumunu geciktirir, kolesterolü dengeler, raşitizmden korur, kasları güçlendirir, cilt sağlığına olumlu katkılar sağlar, vücuda enerji verir.

Vücudumuzun eti sindirip sindirmediğini nasıl anlayabiliriz?

Et yağ açısından oldukça zengin bir besindir. Vücudumuz yağları sindirirken çok daha fazla zamana ihtiyaç duyar, bu yüzden kabızlık yaşayabilirsiniz. Dana, kuzu eti gibi etler demirden oldukça zengin olduğu için de kabızlığa sebep olabilir.

Çok fazla protein aldığınızda yeni yemek yemenize rağmen kendinizi aç hissedebilirsiniz. Karbonhidratı yeterli miktarda almadığınızda kan şekeriniz düşüşe geçer, bu da serotonin düzeyinin azalmasına ve kendinizi aç hissetmenize neden olur.

Eti vücudunuz tam olarak sindiremediğinde, kan sistemine ve bağırsaklara karışan sindirilmemiş et vücudumuz tarafından yabancı madde olarak algılanır. Vücudumuz bu maddeyle savaşabilmek için antikorlar üretir. Bu durum da göz altında koyu renkli halkalar oluşmasına neden olabilir.

İşlem görmüş ve pişmiş et yüksek oranda sodyum içerir. Ayrıca doymuş yağdan da zengin olan et yüksek tansiyona ve kalp hastalıklarına neden olabilir.

Et vücutta iyi bir şekilde sindirilmediğinde tenimizde ve nefesimizde kötü kokular oluşmasına sebep olabilir.

Vücut eti tam olarak sindiremediğinde sık sık hasta olabilirsiniz. Sindirim sistemi kırmızı etin içindeki Neu5Gc adlı doğal şekerden etkilenmiş olabilir. Neu5Gc isimli şekeri sindirmek vücut için oldukça zordur. Vücut bu şekeri sindiremediğinde onu yabancı madde olarak algılar ve tepki gösterir. Bu da bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir.

Et yedikten sonra vücudunuza bir yorgunluk ve halsizlik çöküyorsa vücudunuz eti tam olarak sindiremiyor olabilir. Ayrıca et yedikten sonra oluşan mide bulantısı ve şişkinlik hissi de etin sindirilemediğinin işaretidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.