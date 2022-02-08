Volkan Demirel kimdir? Volkan Demirel ne açıklama yaptı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u uzatmada attığı golle 5-4 mağlup eden ve çeyrek finale yükselen Karagümrük'teki maçın ardından teknik direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Futbol kariyerinde bile böyle bir maçı hatırlamadığını söyleyen Demirel, 'Orta hakem bile sakatlandı. Öyle bir tempo vardı' dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Konyaspor'u konuk eden ve uzatmalarda kaydettikleri golle 5-4 kazanarak çeyrek finale yükselen Karagümrük'te, normal süre 4-4 sona erdi, Teknik Direktör Volkan Demirel basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Demirel, “Öncelikle sahadaki hakemlere, Konyasporlu oyunculara, kendi oyuncularıma, bugün maçı çeken ve bizimle olan Spor muhabirlerine teşekkür ediyorum. Zor hava şartında takım sahada mücadele etti, sizler de dışarıda görev yaptınız. Kazandığımız için mutluyuz. Maçtan önce de söyledim hem fiziksel hem de saha içi organizasyonu olarak ligin en iyi takımlarında biriyle oynadık. Bu takıma karşı takımımın fiziksel performansı beni çok mutlu etti. Orta hakem bile sakatlandı, öyle bir maç oldu. 5-4 biten bir maçın keyfini çıkarmışlardır diye düşünüyorum" diye konuştu. .