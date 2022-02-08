DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya Avrupa'ya gaz akışını keserse Cezayir’den gelecek gaz yeter mi?
İhracatçıya verilen kredi için TL'ye dönüş şartı getirildi
Hazine Bakanlığı’ndan Londra temasları açıklaması
Sinan Gümüş yeniden Antalyaspor'da
Bitfinex'ten çalınan 3,6 milyar dolarlık kripto para ele geçirildi
Yeni CENTCOM Komutanı adayı: Çin’den çok endişeliyim
Erdoğan’dan Cem Karaca paylaşımı
İtalya'da açık havada maske zorunluluğu kalkıyor
Volkan Demirel kimdir? Volkan Demirel ne açıklama yaptı?
Antalya'da dev dalgalara aldırmadan 'define' aradılar
Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ile yollar ayrıldı
Polonya, bazı meslekler için aşı zorunluluğunu süresiz erteledi
Burnley - Manchester United maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Benzine 71 kuruş zam
İnter - Roma maçı şifresiz nasıl izlenir?

TIMETURK / GENEL / Volkan Demirel kimdir? Volkan Demirel ne açıklama yaptı?

Volkan Demirel kimdir? Volkan Demirel ne açıklama yaptı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u uzatmada attığı golle 5-4 mağlup eden ve çeyrek finale yükselen Karagümrük'teki maçın ardından teknik direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Futbol kariyerinde bile böyle bir maçı hatırlamadığını söyleyen Demirel, 'Orta hakem bile sakatlandı. Öyle bir tempo vardı' dedi.

1 Saat Önce
2022-02-08 21:32:19
Volkan Demirel kimdir? Volkan Demirel ne açıklama yaptı?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Konyaspor'u konuk eden ve uzatmalarda kaydettikleri golle 5-4 kazanarak çeyrek finale yükselen Karagümrük'te, normal süre 4-4 sona erdi, Teknik Direktör Volkan Demirel basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Demirel, “Öncelikle sahadaki hakemlere, Konyasporlu oyunculara, kendi oyuncularıma, bugün maçı çeken ve bizimle olan Spor muhabirlerine teşekkür ediyorum. Zor hava şartında takım sahada mücadele etti, sizler de dışarıda görev yaptınız. Kazandığımız için mutluyuz. Maçtan önce de söyledim hem fiziksel hem de saha içi organizasyonu olarak ligin en iyi takımlarında biriyle oynadık. Bu takıma karşı takımımın fiziksel performansı beni çok mutlu etti. Orta hakem bile sakatlandı, öyle bir maç oldu. 5-4 biten bir maçın keyfini çıkarmışlardır diye düşünüyorum" diye konuştu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş