Volkan Demirel istifa mı etti? Volkan Demirel Fenerbahçe'den neden istifa etti? Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasına adını yazdırmayı başaran kaleci Volkan Demirel Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti. İstifa haberi Fenerbahçeli taraftarları üzerken Volkan Demirel Fenerbahçe'den neden ayrıldı sorularının sorulmasına neden oldu.

Volkan Demirel istifa mı etti? Volkan Demirel Fenerbahçe'den neden istifa etti? Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasına adını yazdırmayı başaran kaleci Volkan Demirel Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti. İstifa haberi Fenerbahçeli taraftarları üzerken Volkan Demirel Fenerbahçe'den neden ayrıldı sorularının sorulmasına neden oldu.

Fenerbahçe'nin kalesini uzun yıllar koruyan Volkan Demirel 2019 yılında futbolu bırakarak Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev alamaya başlamıştı. Emre Belözoğlu'nun takımın başına getirilmesiyle antrenör olarak iyi işler çıkaran Volkan Demirel'den flaş bir hamle geldi. Vokan Demirel Fenerbahçe'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Volkan Demirel istifa mı etti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Volkan Demirel neden istifa etti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel'in takımdan neden ayrıldığını açıkladı. Koç yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Vitor Pereira, kendi ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söyledi fakat Volkan Demirel, kendi ayakları üzerinde durmak istediğini bize belirtti. Biz de bu görüşünü saygıyla karşıladık."

Volkan Demirel kimdir?

Volkan Demirel 27 Ekim 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Volkan Demirel kaleci pozisyonunda görev alan eski millî futbolcudur. Volkan Demirel Fenerbahçe'nin kalesini uzun süer korudu.

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2000 yılında Kartalspor'da başladı. 2002 yılında bir Süper Lig takımı olan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada beş Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2004'ten itibaren Türkiye millî takımının formasını giyen futbolcu, ülkesinin yarı finale kadar yükseldiği 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etti. 2 Eylül 2019 tarihinde emekli olan Volkan, Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev almaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.