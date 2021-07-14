DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Güney Afrika karıştı!
ANALİZ: Simon Bolivar’a ilham veren en yoksul Latin ülkesi Haiti
Bankalar 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz 2021 bankalar çalışıyor mu?
15 Temmuz'da ekonomi de darbe aldı
Doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır? Sivrisinek sokması nasıl engellenir?
'2023 için şok senaryo'
Yemekte et hizmette memnuniyet
İDDEF Kurban Bayramı Mesaisine Başladı “Kurbanımız 7’den 70’e kalplerde sevinç olsun!”
ROKETSAN girişimiyle uçak bombaları güçlendirildi
Mustafa Özcan: Taliban eski Taliban değil...
İkinci el otoda en çok satan 10 marka
Volkan Demirel istifa mı etti? Volkan Demirel Fenerbahçe'den neden istifa etti?
Atatürk Havalimanı kule şefi, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı
Sakarya'dan 2,6 milyar dolarlık ihracat hamlesi
TÜİK: Ar-Ge'ye geçen yıl 14,3 milyar lira harcandı

TIMETURK / GENEL / Volkan Demirel istifa mı etti? Volkan Demirel Fenerbahçe'den neden istifa etti?

Volkan Demirel istifa mı etti? Volkan Demirel Fenerbahçe'den neden istifa etti?

Volkan Demirel istifa mı etti? Volkan Demirel Fenerbahçe'den neden istifa etti? Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasına adını yazdırmayı başaran kaleci Volkan Demirel Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti. İstifa haberi Fenerbahçeli taraftarları üzerken Volkan Demirel Fenerbahçe'den neden ayrıldı sorularının sorulmasına neden oldu.

2 Saat Önce
2021-07-14 11:41:23
Volkan Demirel istifa mı etti? Volkan Demirel Fenerbahçe'den neden istifa etti?

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Volkan Demirel istifa mı etti? Volkan Demirel Fenerbahçe'den neden istifa etti? Fenerbahçe'nin efsane oyuncuları arasına adını yazdırmayı başaran kaleci Volkan Demirel Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti. İstifa haberi Fenerbahçeli taraftarları üzerken Volkan Demirel Fenerbahçe'den neden ayrıldı sorularının sorulmasına neden oldu.

Fenerbahçe'nin kalesini uzun yıllar koruyan Volkan Demirel 2019 yılında futbolu bırakarak Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev alamaya başlamıştı. Emre Belözoğlu'nun takımın başına getirilmesiyle antrenör olarak iyi işler çıkaran Volkan Demirel'den flaş bir hamle geldi. Vokan Demirel Fenerbahçe'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Volkan Demirel istifa mı etti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Volkan Demirel neden istifa etti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel'in takımdan neden ayrıldığını açıkladı. Koç yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Vitor Pereira, kendi ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söyledi fakat Volkan Demirel, kendi ayakları üzerinde durmak istediğini bize belirtti. Biz de bu görüşünü saygıyla karşıladık."

Volkan Demirel kimdir?

Volkan Demirel 27 Ekim 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Volkan Demirel kaleci pozisyonunda görev alan eski millî futbolcudur. Volkan Demirel Fenerbahçe'nin kalesini uzun süer korudu.

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2000 yılında Kartalspor'da başladı. 2002 yılında bir Süper Lig takımı olan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada beş Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2004'ten itibaren Türkiye millî takımının formasını giyen futbolcu, ülkesinin yarı finale kadar yükseldiği 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etti. 2 Eylül 2019 tarihinde emekli olan Volkan, Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev almaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH