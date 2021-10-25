Viyana Sözleşmesi 41. madde | Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi nedir? ABD Ankara Büyükelçiliği ve diğer 9 ülkenin elçiliklerinden geçtiğimiz günlerde skandal bir açıklama gelmiş ve tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması talep edilmişti. Son gelen açıklama ile ABD Büyükelçiliği geri adım attı. Yapılan açıklamada ''ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder.' denildi. Peki Viyana Sözleşmesi 41. maddesi nedir?

Viyana Sözleşmesi 41. madde | Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi nedir? ABD Ankara Büyükelçiliği ve diğer 9 ülkenin elçiliklerinden geçtiğimiz günlerde skandal bir açıklama gelmiş ve tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması talep edilmişti. Son gelen açıklama ile ABD Büyükelçiliği geri adım attı. Yapılan açıklamada ""ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder." denildi. Peki Viyana Sözleşmesi 41. maddesi nedir?

ABD Büyükelçiliği'nden ve 9 diğer ülkenin büyükelçiliğinden skandal Osman Kavala açıklaması gelmişti. 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan deilmesi konusu gündemde tazeliğini korurken ABD Büyükelçiliği'nden geri adım geldi. ABD Büyükelçiliği yaptığı son paylaşımda "ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesine riayet etmeyi teyit eder." dedi. Peki Viyana Sözleşmesi 41. madde

Viyana Sözleşmesi 41. madde

1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan olunan resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.

ABD Ankara Büyükelçiliği geri adım attı

ABD Ankara Büyükelçiliği ve diğer 9 ülkenin elçilikleri, 18 Ekim'de dört yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları doğrultusunda serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. ABD Büyükelçiliği çağrıyı yazılı olarak sosyal medya üzerinden yapmıştı.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şunlar denilmişti: “Osman Kavala'nın tutuklanmasının üzerinden dört yıl geçti. Davanın, farklı dosyaların birleştirilmesi ve beraat kararından sonra yeni davaların yaratılması yoluyla sürekli geciktirilmesi, Türk yargı sisteminde demokrasiye saygıyı, hukuk devleti ve şeffaflık ilkelerini gölgelemektedir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.