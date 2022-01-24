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Vitor Pereira kimdir? Vitor Pereira hangi takımla anlaştı?

İngiliz kulübünün Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira ile anlaştığı iddia edildi. Portekizli teknik adamın bu hafta resmi imzasını atacağı belirtildi.

18 Dakika Önce
2022-01-24 16:56:05
Vitor Pereira kimdir? Vitor Pereira hangi takımla anlaştı?

Kötü bir sezon geçiren İngiltere Premier Lig ekibi Everton, geçtiğimiz hafta teknik direktör Rafa Benitez ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktör arayışını sürdüren İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı tercih etti. Vitor Pereira ile son görüşme olumluydu.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, ileriye dönük ve uzun bir yapılanma çerçevesinde takımın başında Vitor Pereira'yı görmek istiyor. Kariyerinde Portekiz şampiyonluğu da dahil 9 kupası olduğundan bahsedilen Vitor Pereira'nın geçtiğimiz günlerde Everton'la yaptığı görüşmede oldukça etkilendiği ve göreve başlamaya hevesli olduğu ifade edildi.

Ayrıca Everton'ın üst düzey isimlerinin çoğunun favorisinin Pereira olduğu belirtildi. Kısa süre içinde Premier Lig ekibinin Pereira'yla sözleşme imzalayıp, resmi açıklamayı yapması bekleniyor. .

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