DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkiye'deki siyasi parti sayısı 107'ye yükseldi
Android 12 Beta nasıl yüklenir? Android 12 hangi telefonlara geldi?
Filistinli çocuğun mektubu: Anne, şehit olursam bana bayram kıyafetlerimi giydirsinler
Kim Jong-un’dan Çin'i kızdıracak yasaklama
Ruhani: Viyana'da anlaşma sağlandı
ANALİZ: ‘Bu yangının alevleri Avrupa’nın da sokaklarını yalayacak’
Erdoğan'dan Akşener'e dava
Obama’dan Trump'a: Deli, ırkçı, cinsiyetçi domuz
Trabzonspor'un yeni golcü adayı : Michy Batshuayi
Fenerbahçe'den transfer bombası: Dorukhan Toköz
Viranşehir Savcısı görevden uzaklaştırıldı
Trabzonspor'da Sörloth gelişmesi! Adım adım..
Sadakatsiz 30. bölüm izle | Sadakatsiz son bölüm HD tek parça izle (Takılmadan)
Norveç Varlık Fonu'ndan iki İsrailli şirkete darbe
FİLİSTİN İÇİN GAZETECİ DAYANIŞMASI İNİSİYATİFİ BASIN AÇIKLAMASI

Viranşehir Savcısı görevden uzaklaştırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, koronavirüs tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'un, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
20.05.2021 13:13:59
Viranşehir Savcısı görevden uzaklaştırıldı

HSK 2. dairesi, Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'u geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, koronavirüs tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'un, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

HSK'dan yapılan açıklamaya göre, HSK 2. Dairesi, Savcı Akbulut hakkında HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüştü.

Hakkında soruşturma yapılan savcı Akbulut'un, göreve devam etmesinin yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaşan Daire, Akbulut'un oy birliği ile geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş