Vildan Polat kimdir? Vildan Polat nereli kaç yaşında? Ak Parti MKYK Üyesi Vildan Polat'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şanlıurfalı olan Vildan Polat aynı zamanda başarılı bir iş kadınıdır. İşte Vildan Polat'ın hayatı ve biyografisi...

Vildan Polat kimdir? Vildan Polat nereli kaç yaşında? Ak Parti MKYK Üyesi Vildan Polat'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şanlıurfalı olan Vildan Polat aynı zamanda başarılı bir iş kadınıdır. İşte Vildan Polat'ın hayatı ve biyografisi...

Ak Parti MKYK Üyesi Vildan Polat'ına hayatı ve biyografisi..

Vildan Polat kimdir?

Vildan Polat Muhafazakâr Demokrat görüşe sahip ailenin en büyük çocuğu olarak 1975 yılında dünyaya geldi. Vildan Polat Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunda önemli rol oynamış Arap Reşo lakaplı Reşit Polat'ın torunudur.

İlk, Orta, Lise ve Üniversite Eğitimini Şanlıurfa'da tamamladı. 1992 Yılında girdiği Harran Üniversitesi Gıda Teknolojileri Bölümünden 1994 Yılında Mezun Oldu. 1997 - 1998 yılları arasında Harran Üniversitesi Formasyon Eğitimi'ni aldı. 2010-2014 Yılları arasında İşletme okudu.

1999 Yılında kardeşleri ile birlikte kurduğu Poler Ltd. Şti. ile iş dünyasına atıldı. Şirketin Yönetim Kurulu başkanlığını üstlendi. Kurduğu şirketle, Turizm, Servis, Taşımacılık hizmetleri, Bölgede Buğday, Mısır Tohumculuğu ve İnşaat alanında bölge genelinde bilinen bir firma olmasını, birçok kişiye istihdam imkânı sağladı. Halen üstlendiği Şirketin Yönetim Kurulu başkanlığını görevini sürdürmektedir.

TOBB Ş.Urfa Kadın Girişimciler Kurulu Bşk. olan Vildan Polat aynı zamanda Poler Turizm Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Vildan Polat KADEM Urfa İl Temsilcisidir.

Evli ve iki çocuk annesi olan Vildan Polat İngilizce ve Arapça bilmektedir.

İlk, Orta, Lise ve Üniversite Eğitimini Şanlıurfa'da tamamladı. 1992 Yılında girdiği Harran Üniversitesi Gıda Teknolojileri Bölümünden 1994 Yılında Mezun Oldu. 1997 - 1998 yılları arasında Harran Üniversitesi

Vildan Polat projeleri

Haydi Kızlar Açık Lise İle Yola Devam. (2011-2012)

Şanlıurfa Ekonomisine Değer Katanlar (2012)

Kutlu Doğum Haftası ve İslam'da Kadının Yeri Paneli (2012)

Çözüm Süreci Çalıştayı (2013-2014)

Bilgisayarlı Kalım Tasarım Kursu Projesi (2013)

Kadın Girişimciler Kursu Projesi (2013)

Kimsesizlerin Kimsesiyiz Projesi (2013 – 2015)

Başbakanlık Kent Ekonomileri Formu (2013 )

Türkiye'nin Kadınları Ülkemin Yol Haritasını Belirliyor Çalıştayı (2013)

Kadın Girişimciler Kursu Projesi (2014)

Ekonomi Bakanlığı Ekonomi Zirvesi Çalıştayı (2014)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şehir Kimliği Çalıştayı (2015)

ŞUTSO Gıda Üreticileri Kümelenmesi Projesi (2015)

İş Geliştirme ve Uyum Eğitimi KUYAP Projesi (2015)

TBMM Araştırma Komisyonu Mevsimlik Tarım İşçileri Sorunlar ve Çözümler Çalıştayı (2015)

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