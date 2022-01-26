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TIMETURK / GENEL / Victor Wanyama kimdir? Wanyama hangi takımla anlaştı? Wanyama Galatasaray'a mı geliyor?

Victor Wanyama kimdir? Wanyama hangi takımla anlaştı? Wanyama Galatasaray'a mı geliyor?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Montreal FC takımında forma giyen Victor Wanyama'nın transferinde ilerleme kaydetti. Kariyerinin büyük bölümü Belçika, İskoçya ve İngiltere’de geçen tecrübeli oyuncuyla her konuda anlaştı.

33 Dakika Önce
2022-01-26 13:06:07
Victor Wanyama kimdir? Wanyama hangi takımla anlaştı? Wanyama Galatasaray'a mı geliyor?

Yeni Teknik Direktör Domenec Torrent'in "Ara transfer döneminde alınacak oyuncular" listesinde ilk sırada yer alan ön liberonun kim olduğu bilgisine Hürriyet ulaştı.

Sarı kırmızılıların, kariyerinin büyük bölümünü Belçika, İskoçya ve İngiltere'de geçiren Kenyalı Victor Wanyama ile görüştüğü ve transferini imza aşamasına getirdiği öğrenildi.

Kanada'nın Montreal FC Kulübü'nde forma giyen 30 yaşındaki Victor Wanyama ve menajeriyle bir haftadır temas halinde olan Galatasaray yöneticileri her konuda anlaşmaya vardı.

iMZA ATMASI KESiN GiBi

İki yıl önce Tottenham'dan ayrılarak Montreal FC'ye transfer olan Wanyama'nın, Avrupa'ya dönmek istediği için Galatasaray'dan teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi. Tecrübeli ön liberoyla söz kesen sarı kırmızılılar şimdi Kanada ekibiye anlaşmaya çalışıyor. Son anda bir pürüz çıkmadığı takdirde 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı kırmızılı kulübe imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Wanyama'nın kesin olarak ayrılmak istemesi nedeniyle Montreal FC'nin kira bedelinde fazla bir sorun çıkarması beklenmiyor. .

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