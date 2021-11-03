VGM üniversite burs başvuru şartları neler? VGM bursuna kimler başvuru yapabilir? VGM burs sonuçları açıklandı mı?

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü maddi durumu yetersiz olan binlerce lise ve üniversite öğrencilerine her yıl burs imkanı sağlıyor. Eğitim hayatlarını maddi olarak daha kolay sürdürmek için çeşitli burslara başvuru yapan üniversite öğrencileri VGM bursuna da başvuru yapmak istiyor ancak başvuru şartlarının ne olduğunu merak ediyor. Peki VGM üniversite burs başvuru şartları neler? VGM bursuna kimler başvuru yapabilir? Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs başvuruları başladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü binlerce lise ve üniversite öğrencisine burs desteği sağlıyor. Karşılıksız ve geri ödemesiz olan burslara binlerce lise öğrencisi başvurdu. Üniversite öğrencileri için ise başvuru süreci yeni başladı. VGM bursuna başvurmak isteyen yükseköğrenim öğrencileri bursa başvuru şartlarının neler olduğunu araştırmaya başladı. Peki VGM üniversite burs başvuru şartları neler? VGM bursuna kimler başvuru yapabilir?

VGM burs başvuruları başladı mı?

VGM burs başvuruları ortaöğrenim seviyesinde üniversite öğrencileri için başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim Burs başvurları 01 Kasım 2021'de başladı ve 15 Kasım 2021'de sona erecek. Yabancıuyruklu öğrenciler için de burs başvuruları aynı tarihte başlayıp aynı tarihte sona erecek.

VGM üniversite burs başvuru şartları neler?

2021 - 2022 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 01 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru

formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.

Halen burs almakta olan öğrencilerimizin tekrar burs başvurusu yapmalarına gerek yoktur.

15 Kasım 2021 tarihinden sonra başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)'ye göre değerlendirilecektir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Burs aşvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

VGM bursu kaç ay ödenir?

2021 - 2022 eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle burs verilecek olup 2021 – 2022 eğitim yılında aylık 400,00 TL burs verilecektir.

VGM burs başvuru tarihleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

VGM Ortaöğrenim Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021

VGM Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından lise ve üniversite öğrencilerine burs desteği veriliyor. Lise burs başvuru süreci tamamlanı. Üniversite burs başvuruları ise devam ediyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak VGM üniversite burs başvurusu işlemini yapabilirsiniz.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.