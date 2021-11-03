VGM lise (ortaöğrenim) burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim (lise) ve yükseköğrenim (üniversite) öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. VGM burs başvuruları liseler için tamamlandı. 15 Ekim 2021 tarihinde başlayan lise VGM burs başvuruları 30 Ekim'de sona ermişti. Eğitimlerine devam eden lise öğrencileri VGM burs sonuçları açıklandı mı? sorusun yanıtını sık sık araştırmaya başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü lise burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM lise (ortaöğrenim) burs sonuçları açıklandı mı? Hayat pahalılığının son zamanlarda artması en çok öğrencileri ve ailelerini etkiler oldu. Okul masrafları gelen peş peşe zamlarla oldukça arttı. Maddi durumu yetersiz olan öğrenciler ve aileleri çeşitli burslara başvuru yaparak eğitim masraflarını bu burslarla karşılamak istiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü de ülkemizde en çok burs veren kuırumlardan biri olarak ön plana çıkıyor. VGM burs başvurusu yapan binlerce lise öğrencisi sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır?

VGM lise burs sonuçları açıklandı mı?

VGM ortaöğrenim (lise) burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde başladı ve 30 Ekim 2021 tarihinde sona erdi. Burs başvuru süresinin sona ermesinin üzerinden günler geçti ve öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekliyor. VGM ortaöğrenim (lise) burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

VGM lise burs sonuçları ne zaman açıklanır?

Sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Burs başvuru sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak. Konuya ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak. 2020'de VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

VGM üniversite burs başvuruları başladı mı?

VGM burs başvuruları ortaöğrenim seviyesinde üniversite öğrencileri için tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim Burs başvurları 01 Kasım 2021'de başladı ve 15 Kasım 2021'de sona erecek. Yabancıuyruklu öğrenciler için de burs başvuruları aynı tarihte başlayıp aynı tarihte sona erecek.

VGM burs başvuru tarihleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) şarları taşıyan binlerce öğrencileye burs desteği sağlıyor.

VGM Ortaöğrenim (lise) Bursu: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021

VGM Yükseköğrenim (üniversite) Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu: 01 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2021–2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

Üniversite burs başvurusu için tıklayın...

VGM üniversite bursu ne kadar?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.