VGM burs başvuruları başladı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak? Son aylarda market ve pazar fiyatlarında yaşanan artışlar en çok üniversite öğrencilerini etkiler oldu. Üniversite öğrencileri maddi açıdan eğitimlerini daha rahat devam ettirebilmek için çeşitli burs fırsatlarından yararlanmak istiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü de bir çok öğrenciye burs veriyor. VGM üniversite bursuna başvurmak isteyenler VGM burs başvuruları başladı mı? VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak? Son aylarda market ve pazar fiyatlarında yaşanan artışlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Çocuklarını üniversitede okutan ailelerin masrafları da son günlerde bir hayli arttı. Üniversite öğrencileri de artan hayat pahalılığı karşısında maddi açıdan eğitimlerini daha rahat devam ettirebilmek için çeşitli burs fırsatlarından yararlanmak istiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü de bir çok öğrenciye burs veriyor. VGM üniversite bursuna başvurmak isteyenler VGM burs başvuruları başladı mı? VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs imkanı sağlayan devlet kurumlarından biri. VGM bursuna son günlerde ilgi bir hayli fazla. Öğrencilik masrafları artan aileler çocukları için Vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan yararlanmak istiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular bu sene de alınacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu yapmak iseyen üniversite öürencileri Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvuruları başladı mı? sorularına yanıt arıyor.

VGM burs başvuruları başladı mı?

VGM burs başvuruları ortaöğrenim seviyesine başladı. Ancak üniversite öğrencileri için burs başvuruları henüz başlamadı. Burs başvurularını şağıdaki bağlantıdan yapabilirsiniz.

VGM üniversite burs başvurusu için tıklayın

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim Burs başvurları 01 Kasım 2021'de başlayacak ve 15 Kasım 2021'de sona erecek. Yabancıuyruklu öğrenciler için de burs başvuruları aynı tarihte başlayıp aynı tarihte sona erecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

VGM üniversite bursu ne kadar?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM bursu kaç ay verilir?

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

Burslar nasıl ödenir?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü nedir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de faaliyetlerine devam eden 41.500 Osmanlı vakfından kurucu ve mütevellisi ölen vakıfları yöneterek özel bir rol üstlenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü bahsedilen vakıflara ait 18.500 tarihi bina ve 67.000 emlakin restorasyonu, bakımı ve mülkiyet yönetimini de üstlenmiştir. 38.000 kişiyi istihdam eden ve 120 milyon avro değerinde kira gelirine sahip Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Vakıfbank'ın sahibidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir diğer önemli işlevi ise yönettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hizmetlerdir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra kurulan yaklaşık 4500 vakfın faaliyetlerini denetlemektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.