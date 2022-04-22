Veysel Yavuz Yüz Tipine Göre Saç Kesiminden Bahsetti

Elbette saç kesimini belirleyen en önemli faktörlerden biri yüzümüzün şeklidir. Neden bu kadar önemlidir diye soracak olursak, yanlış saç kesimi yaptırılması, yüz şeklinize uymadığı için kötü sonuçlara neden olabilir.

Saç kesimin ne kadar iyi olursa olsun, yüz şeklinle uyumlu değilse sonuç yine de iyi olmaz. İyi bir saç kesimi sevmediğin özellikleri en aza indirmeli ve en çok beğendiklerini vurgulamalıdır. Veysel Yavuz, yüz şekline uygun saç kesimleri ile yüz hatlarınızı ön plana çıkarabileceğini, hem yüzünüzün hem de saçınızın daha canlı görünmesini sağlayabileceğinizi belirtiyor.

Yüze göre saç kesimlerini ve yılın saç kesim modellerine göre tavsiyelerde bulunan Veysel Yavuz, saç kesiminde ana kriterin yüz şekli olduğunu söylüyor. Kendinize ait yüz şeklinizi bulmak için internetten faydalanabileceğiniz gibi ayna karşısına geçip yüz hatlarınızı inceleyerek de sonuca varabilirsiniz.

Hemen hemen tüm saç kesimlerine ve modellerine yakışan ender yüz şekillerinden biri de oval yüz şeklidir. Omuz hizasındaki kesimler ve bob kesim modelleri, oval yüze sahip insanlara daha çok yakışacaktır.

Önü uzun, arkası daha kısa olan modellerin modası yıllara rağmen hiç geçmiyor. Yüz tipine göre saç modeli bulunduktan sonra sıradaki aşama saç şekillendirmektir. Oval yüzler için saç modellerinden en çok dalgalı saçlar rağbet görmektedir. Katlı bir saç kesimi tercih ediliyorsa kesinlikle dalgalı saç modellerine başvurulmalıdır.

Kalp şeklinde bir yüze sahip olanlara kakül oldukça hoş durmaktadır. Bir dokunuş veya katmanlı bir saç kesimi, saçı çok fazla değiştirmeden özelliklerinizin öne çıkmasına yardımcı olur.

Köşeli ve keskin yüz hatlarının en güzel yanı, kişiyi her zaman zahmetsizce çekici göstermeleridir. Kare yüz şekline olanlar kısa boblar yerine uzun ve bob stilleri ile saçlarını yüz tipine göre kesebilirler.

Kare hatlara sahip olanların yüz şekline uygun bir saç modeli bulması zordur. Ama o yüz şekli için doğru saç modelini bulduğunuzda, onu bırakamayacak kadar çok severler ve o modelden başka kullanmazlar. Kusursuz saç modelini bulmak için farklı saç modelleri denenmelidir.

Veysel Yavuz aynı zamanda dikdörtgen bir yüz şekline sahip insanlar için de saç modeli önerilerinde bulunuyor. Dikdörtgen yüze sahip olanlar saçlarını fön makinesi ile düzleştirmek yerine doğal dalgalı soluk saç modellerine bırakmalıdır. Yıpranmış dalgalı saç modellerine kolayca kavuşmak için şekillendirici köpüklerden yardım alınabilir.

Geniş alınlı üçgen bir yüz şekli için katmanlı bir saç kesimi kullanılmalıdır. Katlı saç modelleri saçları olduğundan daha hacimli ve dolgun gösterdiği için yüz hatlarının daha yuvarlak görünmesini sağlayabilir. Saçların yüzü kapatmasından rahatsızlık duyuluyorsa sıkı bir atkuyruğu yapılabilir.

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