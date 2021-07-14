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TIMETURK / GENEL / Veysel Kurt kimdir? TRT Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Kurt nereli kaç yaşında?

Veysel Kurt kimdir? TRT Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Kurt nereli kaç yaşında?

Veysel Kurt kimdir? TRT Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Kurt nereli kaç yaşında? Cumhurbaşkanı kararnamesi ile TRT yönetimine yeni isimler atandı. TRT Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Doç. Dr. Veysel Kurt'un kim olduğu edilmeye başlandı. İşte TRT Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Kurt'un hayatı ve biyografisi..

1 Saat Önce
2021-07-14 09:53:28
Veysel Kurt kimdir? TRT Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Kurt nereli kaç yaşında?

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Veysel Kurt kimdir? TRT Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Kurt nereli kaç yaşında? Cumhurbaşkanı kararnamesi ile TRT yönetimine yeni isimler atandı. TRT Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Doç. Dr. Veysel Kurt'un kim olduğu edilmeye başlandı. İşte TRT Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Kurt'un hayatı ve biyografisi..

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'na (TRT) yen atamalar yapıldı. Ayrıca TRT'nin yönetim yapısında da değişikliğe gidildi. TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. TRT Yönetim Kurulu üye sayısı da 7'den 9'a çıkarıldı. TRT Yönetim Kurulu Üyeleri içinde Veysel Kurt da bulunuyor. Veysel Kurt TRT Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Peki Veysel Kurt kimdir? Doç. Dr. Veysel Kurt nereli kaç yaşında? İşte Doç. Dr. Veysel Kurt'un hayatı ve biyografisi...

Veysel Kurt kimdir?

Veysel Kurt Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

Veysel Kurt İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisansını 2009 yılında bitirdi. 

Doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda 2016 yılında tamamladı. Ortadoğu'da otoriteryenizm, demokratikleşme, asker-sivil ilişkileri konularında ulusal ve uluslararası dergilerde çalışmaları yayımlanmıştır.

Doç. Dr. Veysel Kurt, siyaset bilimi alanında çeşitli makalelere sahiptir.

Veysel Kurt iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

SETA'nın uluslararası ilişkiler uzmanlarından Veysel Kurt, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak ABD ve Avrupa Birliği'nin takındığı iki yüzlü tavrı eleştirerek “Washington'ın da Brüksel'in de bu konuda oldukça kötü bir sınav verdiğini” sölemişti.

İşte TRT Yönetim Kurulu'na yer alan isimler;

Ahmet Albayrak

Mehmet Zahid Sobacı

Veysel Kurt

Atakan Yılmaz

Hilal Kaplan Öğüt

Meryem İlayda Atlas Çetin

Mücahid Eker

Oğuz Göksu

Oğuzhan Bilgin

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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