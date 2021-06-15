Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli? Veyis Ateş HaberTürk'ten kovuldu mu?

Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli? Sedat Peker Veysi Ateş ile ilgili ne dedi? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarından sonra Veysi Ateş'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Veysi Ateş kimdir? Habertürk ekranlarında sunuculuk yapan Veysi Ateş, Sedat Peker'in iddiaları sonrası sessizliğini koruyor. Barış Yarkadaş Veyis Ateş'in HaberTürk'ten kovulduğunu iddia etti. Peki Veyis Ateş HaberTürk'ten kovuldu mu?

Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli? Sedat Peker Veysi Ateş ile ilgili ne dedi? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarından sonra Veysi Ateş'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olan Veysi Ateş kimdir? Habertürk ekranlarında sunuculuk yapan Veysi Ateş, Sedat Peker'in iddiaları sonrası sessizliğini koruyor. Barış Yarkadaş Veyis Ateş'in HaberTürk'ten kovulduğunu iddia etti. Peki Veyis Ateş HaberTürk'ten kovuldu mu?

HaberTürk kanalında sunuculuk yapan Veysi Ateş'in kim olduğu, nereli olduğu ve neden Sedat Peker'in iddialarına yanıt vermediği araştırılıyor. Peki Veyis Ateş kimdir?

Veyis Ateş kimdir?

Veyis Ateş 1973 yılında Mersin (Tarsus) dünyaya gelmiştir. Tam adı Abdurrahman Veyis Ateş olan ve HaberTürk ekranlarından tanıdığımız gazeteci 1973 yılında Akdeniz ilçesi Mersin Tarsus'ta dünyaya gelmiştir.

Veyis Ateş yaşı: 47 yaşında

Veyis Ateş mesleği: Gazeteci, Sunucu

Veyis Ateş nereli: Mersin-Tarsus

2013 yılında Habertürk TV'de çalışmaya başlamıştır. Bir süre sonra inanılmaz bir şekilde yükselerek Habertürk TV Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir. Vetyis Ateş, 2006 yılında TV NET'de çalışmaya başlamıştır, TVNET'te ana Hhaber sunuculuğu yaptı, Kürşat Bumin ve İbrahim Karagül'le Habere Bakış, Bakış Açısı, Akşama Doğru ve Kadir Mısıroğlu ile Tarih Sohbetleri, Ankara-İstanbul ve Habere Bakış programlarını sundu. 2013 yılında Habertürk TV'ye geçti ve hemen ardından 2016'da Habertürk TV Genel Müdürü oldu. Ateş, 2018 yılında bu görevinden istifa ederek programcı ve yazar olarak hayatına devam edeceğini açıklamıştı.

2016 yılında Kevser Ateş ile evliliğini noktalamıştır. Sonrasında evlilik yapmamıştır.

Veyis Ateş HaberTürk'ten kovuldu mu?

Barış Yarkadaş, Habertürk TV yönetiminin, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Veyis Ateş'ten savunma istediğini ve odasını boşaltmasını talep ettiğini iddia etti. Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HABERTÜRK TV yönetimi, bugün Ana Haber Spikeri Veyis Ateş'in savunmasını istedi. Yönetim, tartışmaların odağındaki Ateş'ten odasını boşaltmasını da istedi. Görünen o ki; Spiker Ateş, savunmasının a yardından kanalla yollarını mecburen ayıracak. Kanal yönetimi bu konuda kararlı" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.