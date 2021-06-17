Veyis Ateş istifa mı etti? Veyis Ateş Habertürk'ten ayrıldı mı? Veyis Ateş neden istifa etti?

Veyis Ateş istifa mı etti? Veyis Ateş Habertürk'ten ayrıldı mı? 10 milyon euro iddialarından sonra sessizliğe çekilen Habertürk sunucusu ve gazeteci Veyis Ateş'in istifa ettiği iddia edildi. Peki Veyis Ateş neden istifa etti? Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği iddiaları üzerine açıklama yapmayan Veyis Ateş bağlı olduğu kurumdan istifa ederek ayrılmayı tercih etti.

Veyis Ateş istifa mı etti? Veyis Ateş Habertürk'ten ayrıldı mı? 10 milyon euro iddialarından sonra sessizliğe çekilen Habertürk sunucusu ve gazeteci Veyis Ateş'in istifa ettiği iddia edildi. Peki Veyis Ateş neden istifa etti? Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddiaları üzerine açıklama yapmayan Veyis Ateş bağlı olduğu kurumdan istifa ederek ayrılmayı tercih etti.

Veyis Ateş istifa mı etti?

Habertürk TV anahaber sunucusu Veyis Ateş Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon istediği iddia edilen Veyis Ateş'in çalıştığı kurumdan istifa ettiği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Sevilay Yılman Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istedi yönündeki ses kaydının bir kısmını yazmıştı. İddialardan sonra sessizliğini koruyan Veyis Ateş'ten bir açıklama beklenirken istifa haberi geldi. Veyis Ateş Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ı arayarak istifa ettiğini bildirdi.

Veyis Ateş neden istifa etti?

Veyis Ateş açıklamasında "Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.