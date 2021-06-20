DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Hamas bayrağının yasaklanması konusunda anlaştılar
ABD medyasından Biden’a: Görülmemiş saldırı altındayız
'Büyük değişimler, büyük devrimler hep bir hayalle başlar'
Kamyonet sürücüsü LGBT yürüyüşüne katılan göstericileri ezdi
Biden-Putin zirvesinde PKK'nın 'Ölüm Taciri'nin takası da konuşuldu
Hak dinler ilahi dinler şeklindeki tanımlama ne kadar doğru?
2 ilçe daha Taliban'ın kontrolüne geçti
Patnos'ta AK Parti'ye saldırı hazırlığındaki 4 kişi yakalandı
Yunanistan'daki mezarlık krizinde yeni gelişme
Türkiye İsviçre'yi yenerse gruptan çıkabilir mi? Türkiye gruptan nasıl çıkar?
Libya Başbakanı Dibeybe: İki yıldır kapalı olan sahil yolu açıldı
Veyis Ateş'in ses kaydı yayınlandı mı? Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz ses kaydı çıktı mı?
Medya düzeni, rezaletleri ve 'Medya'nın sevgilisi'
Kılıçdaroğlu’ndan ‘ittifak’ ve ‘adaylık’ açıklaması
Avni Burak Yenice kimdir? Avni Burak Yenice ölüm nedeni nedir?
  • TIMETURK /
  •  GENEL / 
  • Veyis Ateş'in ses kaydı yayınlandı mı? Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz ses kaydı çıktı mı?

Veyis Ateş'in ses kaydı yayınlandı mı? Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz ses kaydı çıktı mı?

Veyis Ateş'in ses kaydı yayınlandı mı? Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz ses kaydı çıktı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarından sonra Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediğine dair iddialar gündemdeki tazeliğini koruyor. Son olarak Halk TV'ye çıkan Veyis Ateş 10 milyon euro iddialarını yalanlamıştı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık Veysi Ateş'e ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydı yayınladı. Ses kaydında

ABONE OL

Google News - Timeturk
20.06.2021 13:14:26
Veyis Ateş'in ses kaydı yayınlandı mı? Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz ses kaydı çıktı mı?

Veyis Ateş'in ses kaydı yayınlandı mı? Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz ses kaydı çıktı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarından sonra Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyın euro istediğine dair iddialar gündemdeki tazeliğini koruyor. Son olarak Halk TV'ye çıkan Veyis Ateş 10 milyon euro iddialarını yalanlamıştı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık Veysi Ateş'e ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydı yayınladı. Ses kaydında 

Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddiaları gündemde tazeliğini koruyor. Konu ile ilgili yaşanan son gelişmede TİP İstanbul Milletvekili olan Ahmet Şık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçdiği iddia edilen ses kaydını yayınladı. Ses kaydında Veyis Ateş'in 10 milyon euro istediği kısımda yayınlandı. 

Veyis Ateş'in ses kaydı yayınlandı mı?

Ahmet Şık aynı zamanda ikili arasında geçen konuşmanın olduğu kısmın yazılı halini de paylaştı. İşte Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korknaz arasında geçtiği iddia edilen ses kaydının yazılı dökümü;

Veyis_Ateş_ses_kaydı

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş