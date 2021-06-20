Veyis Ateş'in ses kaydı yayınlandı mı? Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz ses kaydı çıktı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarından sonra Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediğine dair iddialar gündemdeki tazeliğini koruyor. Son olarak Halk TV'ye çıkan Veyis Ateş 10 milyon euro iddialarını yalanlamıştı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık Veysi Ateş'e ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydı yayınladı. Ses kaydında

Veyis Ateş'in ses kaydı yayınlandı mı? Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz ses kaydı çıktı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarından sonra Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyın euro istediğine dair iddialar gündemdeki tazeliğini koruyor. Son olarak Halk TV'ye çıkan Veyis Ateş 10 milyon euro iddialarını yalanlamıştı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık Veysi Ateş'e ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydı yayınladı. Ses kaydında

Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddiaları gündemde tazeliğini koruyor. Konu ile ilgili yaşanan son gelişmede TİP İstanbul Milletvekili olan Ahmet Şık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçdiği iddia edilen ses kaydını yayınladı. Ses kaydında Veyis Ateş'in 10 milyon euro istediği kısımda yayınlandı.

Veyis Ateş'in ses kaydı yayınlandı mı?

Ahmet Şık aynı zamanda ikili arasında geçen konuşmanın olduğu kısmın yazılı halini de paylaştı. İşte Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korknaz arasında geçtiği iddia edilen ses kaydının yazılı dökümü;

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.