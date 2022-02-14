Vestel Savunma'nın adı değişti | Vestel Savunma'nın yeni adı ne oldu?

Vestel Savunma Sanayi adını değiştirme kararı aldı. Peki ama Vestel Savunma'nın yeni adı ne oldu? Küresel teknoloji şirketi olma vizyonu kapsamında ismini 'LENTATEK' olarak değiştirdi. Yeni bir alana yöneleceğini belirten şirketin küresel rekabetteki gücünü artırması için planları olduğu belirtildi. İşte Vestel Savunma'nın yenilikleri...

Vestel Savunma Sanayi adını değiştirme kararı aldı. Peki ama Vestel Savunma'nın yeni adı ne oldu? Küresel teknoloji şirketi olma vizyonu kapsamında ismini "LENTATEK" olarak değiştirdi. Yeni bir alana yöneleceğini belirten şirketin küresel rekabetteki gücünü artırması için planları olduğu belirtildi. İşte Vestel Savunma'nın yenilikleri...

Vestel Savunma'nın adı değişti!

Vestel Savunma Sanayi adını değiştirme kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, Vestel Savunma, LENTATEK ismiyle yeni alanlara girmeyi ve küresel rekabetteki gücünü yeni teknolojilerle daha da artırmayı hedefliyor.

insansız sistemler, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri, komuta kontrol ve savunma teknolojilerinde yapılan Ar-Ge çalışmaları, prototip ve ürün geliştirmeleri neticesinde kazandığı uzmanlık alanlarını, yapay zeka, siber güvenlik ve büyük veri tabanlı çözümlerini, yeni alanlarla birlikte daha geniş bir yelpazede müşterilerine sunacak.

Belirtilen yeni alanların; uzay teknolojileri, dijital sağlık teknolojileri, kritik tesis ve sınır güvenliği olacak. .