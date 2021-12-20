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TIMETURK / GENEL / Vergi muafiyeti ile maaşlar artar mı, yükselir mi? Vergi istisnası (muafiyeti) maaşa etkisi olur mu?

Vergi muafiyeti ile maaşlar artar mı, yükselir mi? Vergi istisnası (muafiyeti) maaşa etkisi olur mu?

Vergi muafiyeti ile maaşlar artar mı, yükselir mi? Vergi istisnası (muafiyeti) maaşa etkisi olur mu? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren vergi muafiyetiyle ilgili flaş açıklamalar peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile kritik bir görüşme yapacağını açıkladı. Bu açıklamadan hemen sonra AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamada 'Tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak' dedi. Peki çalışanlar vergiden muaf olunca maaşı artacak mı?

30 Dakika Önce
2021-12-20 17:07:02
Vergi muafiyeti ile maaşlar artar mı, yükselir mi? Vergi istisnası (muafiyeti) maaşa etkisi olur mu?

Vergi muafiyeti ile maaşlar artar mı, yükselir mi? Vergi istisnası (muafiyeti) maaşa etkisi olur mu? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren vergi muafiyetiyle ilgili flaş açıklamalar peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile kritik bir görüşme yapacağını açıkladı. Bu açıklamadan hemen sonra AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamada "Tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak" dedi. Peki çalışanlar vergiden muaf olunca maaşı artacak mı?

Milyonlarca çalışan maaşlarına ne kadar zam yapılacağını bekliyor. Asgari ücret zamlarının belli olmasının ardından AGİ uygulamasının kalktığı açıklanmıştı. Asgari ücretlilerden damga vergisi ve gelir vergisi alınmayacağı açıklandı. Ancak yapılan son açıklamaya göre tüm çalışanlardan vergi alınmması için çalışmalar tmamlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak" dedi. Peki çalışanlardan vergi alınmazsa maaşları artar mı? Vergi muafiyeti ve vergi istisnası maaşlara etkisi var mı?

Vergi muafiyeti ile maaşlar artar mı, yükselir mi?

Asgari ücret, açıklandıktan sonra vergi muafiyetinin tüm işçileri kapsayacağı Çalışma Bakanlığı tarafından da açıklanmasına rağmen, TBMM'ye gelen teklifte yer almaması işçi ve işverende şaşkınlık yarattı. konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşanan bu sorunu çözmek için kabine asgari geçim indirimiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüşeceği açıklandı. Tüm çalışanların gelir vergisinden muaf olmasının maaşlara nasıl yansıyacağı çalışanlar tarafından merak ediliyor.

Vergi istisnası (muafiyeti) maaşa etkisi olur mu?

Gelir vergisi muafiyeti işverenler üzerindeki yükü hafifletiyor. Gelir vergisi konusunun çalışan maaşları ile bir ilgisi doğrudan bulunmuyor.

Tüm çalışanlardan vergi alınmayacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklama yapıyor.
Mustafa Elitaş: En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak.

Tartışılan konu vardı. Cumhurbaşkanıyla istişare ettik dedi. Önerge verilecek. Tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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