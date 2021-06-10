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Vekalet ile kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet ile kurban fiyatları kaç para?

Vekalet ile kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet ile kurban fiyatları kaç para? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2021 yılında vekalet ile kurban kestirmeyi düşünenleri ilgilendiren açıklamayı yaptı. Açıklamasında 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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10.06.2021 11:11:55
Vekalet ile kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet ile kurban fiyatları kaç para?

Vekalet ile kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet ile kurban fiyatları kaç para? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2021 yılında vekalet ile kurban kestirmeyi düşünenleri ilgilendiren açıklamayı yaptı. Açıklamasında 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Vekalet ile kurban kesim bedeli ne kadar?

2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendi. Açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Açıklama ile vekalet ile kurban kesmek isteyenler bütçesini ona göre ayarlayacak.

Vekalet ile kurban kesilir mi?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.
Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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