Vaveyla şiiri nedir? Vaveyla ne demek?
Sosyal medya platformlarında 'Vaveyla' gündem oldu. Peki Vaveyla ne demek? Vaveyla kelime anlamı olarak çığlık, feryat anlamına gelir ancak Vavelya Namık Kemal'in ünlü şiirinin de adıdır. Peki Vavelya şiiri nedir? Vavelya şiiri 4 nevhadan oluşur. Türk edebiyatı için önemli bir şiir olan Vavelya, yazıldığı günden asırlar sonra bile gündeme gelmeye devam ediyor. İşte Namık Kemal'in yazdığı Vaveyla şiiri ve vaveyla anlamı.
Sosyal medya platformlarında "Vaveyla" gündem oldu. Peki Vaveyla ne demek? Vaveyla kelime anlamı olarak çığlık, feryat anlamına gelir ancak Vavelya Namık Kemal'in ünlü şiirinin de adıdır. Peki Vavelya şiiri nedir? Vavelya şiiri 4 nevhadan oluşur. Türk edebiyatı için önemli bir şiir olan Vavelya, yazıldığı günden asırlar sonra bile gündeme gelmeye devam ediyor. İşte Namık Kemal'in yazdığı Vaveyla şiiri ve vaveyla anlamı.
Vaveyla ne demek?
Öncelikle yazımıza Vavelya'nın ne demek olduğu sorusuna yanıt vererek başlayalım. Vavelya nedir? Vavelya anlam olarak çığlık, feryat demektir. Genellikle “vaveyla koparmak” tabiri içerisinde kullanılır ve bu tabir de “çığlık atmak” anlamına gelir. Köeken olarak Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada “wawayla” kelimesinden dilimize geçmiştir. Wawayla Arapçada “eyvah çığlığı, feryat” demektir.
Vaveyla şiiri nedir?
Şimdi de Vavelya şiirini sizlerle paylaşacağız. İşte Namık Kemal'in kaleme aldığı Vavelya Şiiri...
Vavelya şiiri
Nevha I.
Feminin rengi aks edüp tenine
Yeni açmış güle misâl olmuş
İn'itâfiyle, bak! Ne âl olmuş!..
Serv-i sîmin safâlı gerdenine
O letâfetle ol nihâl-i revân
Giriyor göz yumunca rü'yâma
Benziyor, ayni, kendi hülyâma
Bu tasavvur dokundu sevdâma
Âh böyle gezer mi hiç cânân?
Gül değil arkasında kanlı kefen!..
Sen misin, sen misin? Garîb vatan!..
Nevha 2.
Bu güzellikde hiç bu çağında
Yakışır mıydı boynuna o kefen?!..
Cisminin her mesâmı yâre iken
Tutdun evlâdını kucağında
Sen gidersen bizi kalır sanma!
Şühedân oldu mevt ile handân
Sağ kalanlar durur mu hiç giryân?
Tende yaşdan ziyâdedir al kan
Söyleyen söylesin, sen aldanma!
Sen gidersen bütün helâk oluruz;
Koynuna cân atar da hâk oluruz...
Nevha 3.
Git, vatan! Kâ'be'de siyâha bürün!
Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat!
Birini Kerbelâ'da Meşhed'e at!
Kâ'inâta o hey'etinle görün!
O temâşâya Hak da âşık olur
Göze bir âlem eyliyor izhâr
Ki cihânda büyük letâfeti var
O letâfet olunsa ger inkâr
Mezhebimce demek muvâfık olur
Aç, vatan! Göğsünü İlâh'ına aç!
Şühedânı çıkar da ortaya saç!..
Nevha 4.
De ki: Yâ Râb! bu Hüseyn'indir
Şu mubârek Hâbib-i Zîşân'ın
Şu kefensiz yatan şehîdânın
Kimi Bedr'in kimi Huneyn'indir
Tâzelensün mü kanlı yâreleri?
Mey dökülsün mü kabr-i Eshâb'a?
Yakışır mı sanem bu mihrâba?
Haç mı konsun bedel şu mîzâba?
Dininin kalmasın mı bir eseri?
Âdem evlâdı birtakım cânî..
Senden alsun mu sâr-ı şeytânı?
Namık Kemal ( 1840 - 1888 )
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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