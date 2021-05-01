Vaveyla şiiri nedir? Vaveyla ne demek?

Sosyal medya platformlarında 'Vaveyla' gündem oldu. Peki Vaveyla ne demek? Vaveyla kelime anlamı olarak çığlık, feryat anlamına gelir ancak Vavelya Namık Kemal'in ünlü şiirinin de adıdır. Peki Vavelya şiiri nedir? Vavelya şiiri 4 nevhadan oluşur. Türk edebiyatı için önemli bir şiir olan Vavelya, yazıldığı günden asırlar sonra bile gündeme gelmeye devam ediyor. İşte Namık Kemal'in yazdığı Vaveyla şiiri ve vaveyla anlamı.

Sosyal medya platformlarında "Vaveyla" gündem oldu. Peki Vaveyla ne demek? Vaveyla kelime anlamı olarak çığlık, feryat anlamına gelir ancak Vavelya Namık Kemal'in ünlü şiirinin de adıdır. Peki Vavelya şiiri nedir? Vavelya şiiri 4 nevhadan oluşur. Türk edebiyatı için önemli bir şiir olan Vavelya, yazıldığı günden asırlar sonra bile gündeme gelmeye devam ediyor. İşte Namık Kemal'in yazdığı Vaveyla şiiri ve vaveyla anlamı.

Vaveyla ne demek?

Öncelikle yazımıza Vavelya'nın ne demek olduğu sorusuna yanıt vererek başlayalım. Vavelya nedir? Vavelya anlam olarak çığlık, feryat demektir. Genellikle “vaveyla koparmak” tabiri içerisinde kullanılır ve bu tabir de “çığlık atmak” anlamına gelir. Köeken olarak Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada “wawayla” kelimesinden dilimize geçmiştir. Wawayla Arapçada “eyvah çığlığı, feryat” demektir.

Vaveyla şiiri nedir?

Şimdi de Vavelya şiirini sizlerle paylaşacağız. İşte Namık Kemal'in kaleme aldığı Vavelya Şiiri...

Vavelya şiiri

Nevha I.

Feminin rengi aks edüp tenine

Yeni açmış güle misâl olmuş

İn'itâfiyle, bak! Ne âl olmuş!..

Serv-i sîmin safâlı gerdenine

O letâfetle ol nihâl-i revân

Giriyor göz yumunca rü'yâma

Benziyor, ayni, kendi hülyâma

Bu tasavvur dokundu sevdâma

Âh böyle gezer mi hiç cânân?

Gül değil arkasında kanlı kefen!..

Sen misin, sen misin? Garîb vatan!..

Nevha 2.

Bu güzellikde hiç bu çağında

Yakışır mıydı boynuna o kefen?!..

Cisminin her mesâmı yâre iken

Tutdun evlâdını kucağında

Sen gidersen bizi kalır sanma!

Şühedân oldu mevt ile handân

Sağ kalanlar durur mu hiç giryân?

Tende yaşdan ziyâdedir al kan

Söyleyen söylesin, sen aldanma!

Sen gidersen bütün helâk oluruz;

Koynuna cân atar da hâk oluruz...

Nevha 3.

Git, vatan! Kâ'be'de siyâha bürün!

Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat!

Birini Kerbelâ'da Meşhed'e at!

Kâ'inâta o hey'etinle görün!

O temâşâya Hak da âşık olur

Göze bir âlem eyliyor izhâr

Ki cihânda büyük letâfeti var

O letâfet olunsa ger inkâr

Mezhebimce demek muvâfık olur

Aç, vatan! Göğsünü İlâh'ına aç!

Şühedânı çıkar da ortaya saç!..

Nevha 4.

De ki: Yâ Râb! bu Hüseyn'indir

Şu mubârek Hâbib-i Zîşân'ın

Şu kefensiz yatan şehîdânın

Kimi Bedr'in kimi Huneyn'indir

Tâzelensün mü kanlı yâreleri?

Mey dökülsün mü kabr-i Eshâb'a?

Yakışır mı sanem bu mihrâba?

Haç mı konsun bedel şu mîzâba?

Dininin kalmasın mı bir eseri?

Âdem evlâdı birtakım cânî..

Senden alsun mu sâr-ı şeytânı?

Namık Kemal ( 1840 - 1888 )

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