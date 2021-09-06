VAV TV uydu frekansı | VAV TV frekans bilgisi nedir? VAV TV nasıl izlenir?

VAV TV uydu frekansı | İzleyicisine dini içerikler ve sohbetler sunan VAV TV geçtiğimiz aylarda yayın hayatına başladı. Yayın hayatına 'Gerçek bilgi, doğru yorum' sloganıyla başlayan VAV TV kısa sürede çok sevildi. VAV TV'yi televizyonda izlemek isteyen vatandaşlar kanalın frekans bilgisini araştırmaya başladı. Peki VAV TV frekans bilgisi nedir? VAV TV nasıl izlenir? İşte VAV TV uydu frekans bilgileri...

VAV TV uydu frekansı | İzleyicisine dini içerikler ve sohbetler sunan VAV TV geçtiğimiz aylarda yayın hayatına başladı. Yayın hayatına "Gerçek bilgi, doğru yorum" sloganıyla başlayan VAV TV kısa sürede çok sevildi. VAV TV'yi televizyonda izlemek isteyen vatandaşlar kanalın frekans bilgisini araştırmaya başladı. Peki VAV TV frekans bilgisi nedir? VAV TV nasıl izlenir? İşte VAV TV uydu frekans bilgileri...

12 Nisan 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan VAV TV kısa süre içinde izleyici kitlesini oluşturdu. Yayın hayatına "Gerçek bilgi, doğru yorum" sloganıyla çıkan VAV TV Turkuvaz Medya'nın yeni kanalıdır. VAV TV'de dini konular ve meseleler, İslam kültürü ve medeniyeti anlatılıyor, ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konular işleniyor. VAV TV'de tüm gün dolu dolu içerikler yer alıyıor. Kanalın yayın hayatına girmesini değerlendiren Turkuvaz Grubu Tematik Kanallar Başkanı Abdulhalik Çimen, "Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyetimizin zenginliğini anlatacağız." yorumunda bulundu. Kanalın kuruluş amacı ve hedeflerini anlatan VAV TV Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, "Bir Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız. Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliğini, kültür ve sanatımızın inceliğini VAV TV'de anlatacağız" dedi. VAV TV'yi nasıl izleyeceğini merak eden vatandaşlar da VAV TV frekans bilgisi nedir? VAV TV nasıl izlenir? sorusuna yanıt arıyor.

VAV TV frekans bilgisi nedir?

VAV TV Türksat 4A uydusu üzerinden tüm uydu alıcılı televizyonlar ile izlenebilir. İşte VAV TV frekansı;

Türksat 4A 11999 V 11666 3/4 (HD)

VAV TV nasıl izlenir?

VAV TV bi çok dijital platform üzerinden de izlenebilir. İşte VAV TV izlenebielcek platformlar ve kanalı;

D-Smart 55. kanal (HD)

Digiturk 67. kanal (HD)

KabloTV 45. kanal (HD)

Turkcell TV+ 43. kanal (HD)

tivibu 56. kanal (HD)

Vodafone TV 65. kanal (HD)

İnterneten Vav Tv canlı yayını izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız

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