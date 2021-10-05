Vasabi nasıl hazırlanır?

Turpgiller familyasından olan vasabinin kökü, kuvvetli bir tada ve acıya sahip olduğu için yemeklerde çeşni olarak kullanılmaktadır. Vasabinin verdiği acılık acı biberlerdeki kapsaisin maddesinin dilde sebep olduğu acıdan daha çok, hardalın burun ve solunum yollarında oluşturduğu acı hissine yakındır. Gelin vasabi bitkisini tanıyalım ve vasabi sosun nasıl hazırlandığını öğrenelim...



Vasabi japon turbu olarak da adlandırılır. Turpgiller familyasındandır, fakat bu familyanın turp türlerinden biri değildir. Vasabi yoğun bir tada ve acılığa sahiptir. Özellikle Uzak Doğu mutfağında kendine yer edinen vasabi ülkemizde de hatrı sayılı bir ün kazanmıştır.

Vasabi sosu taze taze hazırlanıp tüketilmesi gereken bir sos. Vasabi bitkisini yetiştirmek pahalı diye yalancı vasabi soslar da hazırlanıp tüketilmektedir. Yalancı vasabi sosta yaban turbu (acırga), hardal, yeşil gıda boyası kullanılır. Vasabiye alternatif olarak özellikle Japonya'da tüketilen yalancı vasabi sosu, seiyo wasabi (batı wasabi'si) olarak isimlendirilir. Japonya dışındaki ülkelerde vasabi çok zor bulunur. Bu yüzden de yalancı vasabi sosuna yönelinir. Vasabi bitkisi, Japonya'da İzu, Nagano ve İvate bölgelerinde yetişir.

Vasabi bitkisinin besin değeri nedir?

100 gram vasabi kökünde 109 kalori vardır. Ayrıca 0.63 g yağ, 23 g karbonhidrat, 7.8 g Lif, 4.8 g protein de mevcuttur.

Vasabinin vücudumuza faydaları nelerdir?

Vasabi veya Japon turbu antioksiden özelliklere sahiptir. Bu sayede vücut direncini artırır ve bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan vücudu korur. Vasabi sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını da sağlar. Kabızlık sorununa çok kısa bir sürede çözüm sağlar. Kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde olmasını sağlayarak kan pıhtılaşmasının da önüne geçer.

Vasabi sosu nasıl hazırlanıyor?

Vasabi bitkisi bulmanız gerçekten çok zordur. Vasabi yapımında kullanılan metal rende de mutfaklarımızda yer alan bir alet değildir. Fakat biz yine de nasıl yapıldığını sizlere anlatalım...

Gerçek vasabi sosu taze taze hazırlanmalı ve tüketilmelidir. Vasabi kökü özel vasabi rendesiyle rendelenir. Bu rende metaldir ve oroşigane olarak isimlendirilir. Geleneksel yöntemde ise rende için kurutulmuş köbekbalığı rendesi kullanılır. Rendelenen vasabi diş macunu gibi tüplere doldurulur ve piyasaya sunulur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.