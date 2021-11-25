Varınca-1 kuyusu nerede? Varınca-1 petrol kuyusu hangi ilde? Varınca nerede? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada 19982 yılında kapatılan Varınca-1 Kuyusunun yeni teknolojiler doğrultusunda yeniden açılacağını duyurdu. Heyecan veren bu açıklamanın ardından Varınca kuyusunun nerede olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Bakan Dönmez ayrıca yeni alınan sondaj gemisinin haziran gibi sondaj faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

Varınca-1 kuyusu nerede? Varınca-1 kuyusu hangi ilde? Varınca nerede? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada 19982 yılında kapatılan Varınca-1 Kuyusunun yeni teknolojiler doğrultusunda yeniden açılacağını duyurdu. Heyecan veren bu açıklamanın ardından Varınca kuyusunun nerede olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Bakan Dönmez ayrıca yeni alınan sondaj gemisinin haziran gibi sondaj faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama çalışamalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçen yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ağırlıklı olmak üzere toplam 106 kuyu açıldığını belirten Dönmez, bunların 48'inin üretim, 39'unun arama, 19'unun ise tespit kuyusu olduğunu bildirdi. Dönmez, "Eski sahalarımızı yeni bir anlayışla, yeni metot ve yöntemlerle yeniden ele alıyoruz. 1982 yılında kapatılan Varınca-1 kuyumuzu, bugün yeni teknolojilerle yeniden değerlendirdik ve günlük 3 bin varilin üzerinde bir üretimle devreye aldık" ifadelerini kullandı.

Varınca-1 kuyusu nerede?

Varınca, Diyarbakır ilinin Hazro ilçesine bağlı bir köydür. Diyarbakır iline 64 km, Hazro ilçesine 10 km uzaklıktadır. Varınca'da pek çok petrol kuyusu bulunamktadır.

Yeni sondaj gemisi sondaja başlıyor

Bakan Dönmez yeni sondaj gemisi ile ilgili de detayları verdi. Dönmez "2022 yılı ilk çeyreğinde Fatih Sondaj Gemimizle bir arama kuyusu daha kazmayı planlıyoruz. 7.nesil olarak tarif ettiğimiz son teknolojiyle donatılmış yeni sondaj gemimizin alımını tamamladık. Dünyada bu gemiden sadece 5 adet var. 2022 yılının bahar aylarında bu gemimiz de ekibe dâhil olacak ve Haziran ayı gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak inşallah." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.