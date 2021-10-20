Van deprem 20 Ekim | Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Van depremin şiddeti kaç?

Van deprem 20 Ekim |Van 20 Ekim'de peş peşe depremlerle sarsıldı. Paniğe neden olan depremlerin şiddetini kaç olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Van depremin şiddeti kaç?

Van deprem 20 Ekim |Van 20 Ekim'de peş peşe depremlerle sarsıldı. Paniğe neden olan depremlerin şiddetini kaç olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Van depremin şiddeti kaç?

Van'da art arda depremler meydana geldi. Kentte hissedilen ve paniğe neden olan depremlere ilişkin AFAD'dan açıklama geldi.

Van'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.05'te ve 7,02 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Tuşba ilçesinde önce 3.8 ardından da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Van deprem bölgesi mi?

Van Gölü ve çevresi, 1100 ve 1900 yılları arasında 5 ile 10 şiddetleri arasındaki pek çok depremden etkilenmiştir. Geçmişte Van çevresinde meydana gelen bu depremler de, depremin merkez üssü olan Erciş'te hasara neden olmuştur. Alüvyon tabakaları üzerinde bulunan Van şehrinde kumlu, çakıllı ve killi zemin tabakaları bulunmaktadır. Yer yer zemin yüzeyine 2 metre derinliğe kadar yaklaşan yeraltı suları nedeniyle bazı yapıların temellerinde oturmalar meydana gelmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.