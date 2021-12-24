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Van'da korkutan deprem

TIMETURK / GENEL / Van'da korkutan deprem

Van'da korkutan deprem

Van'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van Valiliği, şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-12-24 08:13:58
Van'da korkutan deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Van'ın merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2; derinliğini 5.0 km olarak duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Tuşba ilçesinde saat 05.26'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu depreme ilişkin, "Şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yoktur" ifadesine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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