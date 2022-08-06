DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9131 ₺

EURO

18,2474 ₺

ALTIN

1.022,97 ₺

BİST

2.750,49 ₺

TIMETURK / GENEL / Van’da Ezan Saat Kaçta Okunacak? Van Ezan Vakitleri Neler?

Van’da Ezan Saat Kaçta Okunacak? Van Ezan Vakitleri Neler?

Doğu Anadolu Bölgesi’nin gözde illerinden Van ili muhteşem doğası ve birbirinden lezzetli sofrası ile ilgi odağı. Türkiye'nin tarih, kültür ve doğa turizmi bakımından önemli bir şehri olan Van, Dünyanın en eski kentleri arasında bulunmaktadır. Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü'ne ev sahipliği yapmakta. Van halkı tarafından en çok gündemde olan konular arasında Van’da ezan ne zaman okunur? Sorusu yer almakta. Sizler için detaylı araştırma yaptık. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde.

41 Dakika Önce
2022-08-06 15:40:09
Van’da Ezan Saat Kaçta Okunacak? Van Ezan Vakitleri Neler?

Van 7 Günlük Ezan Vakti

 

Vakitler

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

06.08.2022

03:30

05:05

12:17

16:07

19:19

20:49

07.08.2022

03:31

05:06

12:17

16:06

19:18

20:47

08.08.2022

03:32

05:07

12:17

16:06

19:17

20:45

09.08.2022

03:34

05:08

12:17

16:05

19:16

20:44

10.08.2022

03:35

05:09

12:17

16:05

19:15

20:42

11.08.2022

03:36

05:10

12:17

16:05

19:14

20:41

12.08.2022

03:38

05:11

12:17

16:04

19:13

20:39

 

Van 1 Aylık Namaz Vakitleri

Vakitler

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

06.08.2022

03:30

05:05

12:17

16:07

19:19

20:49

07.08.2022

03:31

05:06

12:17

16:06

19:18

20:47

08.08.2022

03:32

05:07

12:17

16:06

19:17

20:45

09.08.2022

03:34

05:08

12:17

16:05

19:16

20:44

10.08.2022

03:35

05:09

12:17

16:05

19:15

20:42

11.08.2022

03:36

05:10

12:17

16:05

19:14

20:41

12.08.2022

03:38

05:11

12:17

16:04

19:13

20:39

13.08.2022

03:39

05:12

12:16

16:04

19:11

20:38

14.08.2022

03:40

05:13

12:16

16:03

19:10

20:36

15.08.2022

03:42

05:13

12:16

16:03

19:09

20:34

16.08.2022

03:43

05:14

12:16

16:02

19:07

20:33

17.08.2022

03:44

05:15

12:16

16:01

19:06

20:31

18.08.2022

03:45

05:16

12:15

16:01

19:05

20:29

19.08.2022

03:47

05:17

12:15

16:00

19:03

20:28

20.08.2022

03:48

05:18

12:15

16:00

19:02

20:26

21.08.2022

03:49

05:19

12:15

15:59

19:01

20:24

22.08.2022

03:50

05:20

12:15

15:58

18:59

20:23

23.08.2022

03:52

05:21

12:14

15:58

18:58

20:21

24.08.2022

03:53

05:21

12:14

15:57

18:57

20:19

25.08.2022

03:54

05:22

12:14

15:56

18:55

20:17

26.08.2022

03:55

05:23

12:13

15:55

18:54

20:16

27.08.2022

03:57

05:24

12:13

15:55

18:52

20:14

28.08.2022

03:58

05:25

12:13

15:54

18:51

20:12

29.08.2022

03:59

05:26

12:13

15:53

18:49

20:10

30.08.2022

04:00

05:27

12:12

15:52

18:48

20:09

31.08.2022

04:01

05:28

12:12

15:51

18:46

20:07

01.09.2022

04:02

05:28

12:12

15:51

18:45

20:05

02.09.2022

04:04

05:29

12:11

15:50

18:43

20:03

03.09.2022

04:05

05:30

12:11

15:49

18:42

20:02

04.09.2022

04:06

05:31

12:11

15:48

18:40

20:00

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş