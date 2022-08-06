Van’da Ezan Saat Kaçta Okunacak? Van Ezan Vakitleri Neler?

Doğu Anadolu Bölgesi’nin gözde illerinden Van ili muhteşem doğası ve birbirinden lezzetli sofrası ile ilgi odağı. Türkiye'nin tarih, kültür ve doğa turizmi bakımından önemli bir şehri olan Van, Dünyanın en eski kentleri arasında bulunmaktadır. Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü'ne ev sahipliği yapmakta. Van halkı tarafından en çok gündemde olan konular arasında Van’da ezan ne zaman okunur? Sorusu yer almakta. Sizler için detaylı araştırma yaptık. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde.