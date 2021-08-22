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Van'da evlere baskın: 25 kaçak göçmen yakalandı
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Van'da evlere baskın: 25 kaçak göçmen yakalandı

Van'da ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin yaptığı baskında, 2 katlı binanın arka duvarının üzerine branda ile örülen ve 'şok ev' olarak adlandırılan küçük bir mekanda gizlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı.

2 Saat Önce
2021-08-22 07:36:13
Van'da evlere baskın: 25 kaçak göçmen yakalandı

VAN'da ihbarı değerlendiren polis ekiplerinin yaptığı baskında, 2 katlı binanın arka duvarının üzerine branda ile örülen ve 'şok ev' olarak adlandırılan küçük bir mekanda gizlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon anını gazeteciler saniye saniye görüntülerken, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile Emniyet Müdürü Atanur Aydın, operasyonu polis helikopterinden takip etti.

Van İl Emniyet Müdülüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde iki katlı bina yakınında kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele, Terörle Mücadee ve Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyonda, iki katlı binanın arka duvarı üzerine branda ile kapatılan alanda balık initisifi 25 kaçak göçmen yakalandı. Günlerce aç ve susuz kalan, bitkin olduklanı gözlenen kaçak göçmenler, ekipler tarafından polis araçlarına bindirilerek işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine gönderileceği belirtilirken, bir organizatör de gözaltına alındı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile Emniyet Müdürü Atanur Aydın, operasyonu polis helikopteri ile havadan takip etti.

DERE İÇİNDE YAPILAN METRUP YAPIYA BASKIN

Polis ekipleri, aynı mahallede bulunan dere yatağında yapılan metruk bir yapıya da baskın düzenlendi. Baskında kaçak göçmenlere rastlanmazken, metruk ev iş makinesi ile yakıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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