Valilikten camide 'açız' diye bağıran kadınla ilgili açıklama

Burdur’da Cuma namazı sırasında camiye girerek 'hepimiz açız' diye bağıran kadın ile ilgili Burdur Valiliği’nden açıklama yapıldı.

Dün Burdur'da bir camide vatandaşların kaydettiği görüntü gündem oldu. Görüntüye göre cuma namazı sırasında Burdur Ulu Camiye giren bir kadın "Burada dünya kadar emekli var ve biz açız" diye bağırmaya başladı. Vaazın camiler arası merkezi sistemden yapılması nedeniyle kadının sesi tüm camilerden de duyuldu.

Burdur Ajans'ın haberine göre, cami cemaati 43 yaşındaki Z.D.'yi dışarı çıkması konusunda ikna etmeye çalıştı.

Cami dışında da yoksul olduğu ve aç olduğu konusunda bağıran kadın daha sonra bölgeden ayrıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ALKOLLÜYDÜ

Videonun yayılmasının ardından Burdur Valiliği de olaya ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan basın açıklamasında, “Z.D. isimli vatandaşın olay anında alkollü (2.32 promil) olduğu tespit edilmiş, vatandaşın tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır.” denildi.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle;

“21/01/2022 tarihinde İlimiz Merkez Ulu Camii'nde Cuma Namazı öncesi vaaz esnasında Z.D. isimli bayan bir vatandaşımız cami içerisinde cemaate hitaben bazı söylemlerde bulunmuştur. Adı geçen ile ilgili yapılan incelemede; Z.D. isimli vatandaşın olay anında alkollü (2.32 promil) olduğu tespit edilmiş, vatandaşın tedavi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Valiliğimizce gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” .