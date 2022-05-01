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TIMETURK / GENEL / Vali duyurdu: İlde vakalar sıfırlandı!

Vali duyurdu: İlde vakalar sıfırlandı!

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından kentteki vaka sayısının sıfırlandığını duyurdu.

1 Saat Önce
2022-05-01 14:24:51
Vali duyurdu: İlde vakalar sıfırlandı!

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün koronavirüs vakamız 'sıfır'. Tebrikler Osmaniyem. Hep bugünü bekledik. O gün bugünmüş. Mücadele veren herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre; Osmaniye, yüzde 89,4 oran ile Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu il. Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir ve Manisa illeri takip etti.

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