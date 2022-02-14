Valentine's day ne demek? Aziz Valentine kimdir?

Roma Katolik Kilisesi'nin inancına dayanan Sevgililer Günü, Valentine adında bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Romantik aşk ile sevgililer günü arasındaki bağlantı ilk olarak 14. yüzyıl kaynaklarında görülmektedir.

Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat'ta birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Roma Katolik Kilisesi'nin inancına dayanan bu gün, Valentine adında bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir:

Romantik aşk ve Valentine arasındaki bağlantı, tarihi belgelerde hiç bahsedilmez ve bazı tarihçilere göre bu sadece bir efsanedir. Sevgililer Günü onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496'da Papa Gelasius tarafından ilan edildi.

En yaygın inanış Aziz Valentine'in Roma'da bir rahip olduğu ve 3. yüzyılda öldürüldüğü yönünde.



Ancak bu tarihe denk düşen iki başka Aziz Valentine daha var.



Biri Roma yakınlarında bugün Terni olarak anılan kentten bir papaz, diğeri ise Kuzey Afrikalı bir şehit.



Aziz Valentine'lar hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz için en çok Roma'daki rahip en fazla kabul edilen olarak karşımıza çıkıyor. .