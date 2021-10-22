Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır? VGM bursuna nereden başvuru yapılır? Öğrenciler burs alabilmek için çeşitli kamu kurumlarına ve özel kurumlara başvurularda bulundu ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü de bir kok öğrenciye burs imkanı sağlıyor. VGM ilkokul, ortaokul ve lise ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite bursuna başvurmak isteyenler VGM üniversite burslarına başvuru nasıl ve nereden yapılır sorularına yanıt arıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurularına başvuıru yapmak isteyen binlerce kişinin meraklı bekleyişi ssürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim seviyesine başladı. Ancak üniversite öğrencileri için burs başvuruları henüz başlamadı. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM bursuna nereden başvuru yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman başlayacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Yükseköğrenim Burs başvurları 01 Kasım 2021'de başlayacak ve 15 Kasım 2021'de sona erecek. Yabancıuyruklu öğrenciler için de burs başvuruları aynı tarihte başlayıp aynı tarihte sona erecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

VGM bursuna nereden başvuru yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite bursuna başvurmak isteyen adaylar başvuru sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir.

VGM üniversite burs başvurusu için tıklayın

Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite bursu hakkında

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla 2012 yılından beri Türkiye'deki üniversitelerde eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

Alınan başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)'ye göre değerlendirilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere, başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 400,00 TL burs verilmektedir.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.

Bölge Müdürlükleri her yıl öğrencinin öğrencilik halinin devam edip etmediğini ve başarı durumunu tespit ederler. Öğrencinin öğrencilik halinin sona ermesi, öğrencinin bir önceki eğitim yılındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00'nin altında olması, öğrencinin herhangi bir suçtan dolayı cezası tecil edilenler hariç haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunması, öğrencinin ceza aldığı tarih itibariyle öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası almış olması, öğrencinin süresi içerisinde başarı belgesini (transkript) ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmemesi, öğrencinin herhangi bir mazeretten dolayı kaydını dondurmuş olması halinde burs kesilir. Ayrıca Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu programlarında okurken burs almaya hak kazanan öğrencilerin %100 bursunu kaybederek Vakıf Üniversitelerinde eğitimine devam etmeleri halinde bursları kesilir.

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