VakıfBank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? VakıfBank Kredi Başvuru Şartları
Kamu Bankası olan VakıfBank üzerinden kredi başvurusu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. VakıfBank kredi başvurusu nasıl yapılır? Bu konu hakkında detaylı araştırma yaptık. VakıfBank kredi hesaplama işte merak edilen tüm detayların cevabı...
2022-08-30 13:16:47
VakıfBank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
VakıfBank kredi başvurusu için banka şubesine giderek hangi krediyi almak istediğinizi iletip, gerekli şartlar sağlanır ise kredi işleminiz gerçekleşir.
Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;
SMS ile kredi başvurusu yapabilmek için; aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Doğum Tarihi (ggaayyyy), Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.
VakıfBank Kredi Başvurusu Evrakları
- Yeni alınmış Ticaret Sicil Belgesi ya da Faaliyet Belgesi.
- Ana sözleşme.
- Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, unvan, ortaklık ve son sermaye yapısını gösteren)
- Oda Kayıt Belgesi.
- Vergi levhası
- Noter onaylı İmza Sirküleri / Beyannamesi.
- Kimlik fotokopileri.
- Adi ortaklık sözleşmesi (Adi ortaklıklarda geçerlidir.)
Kredi talebi için tüzel firmalardan istenen gerekli belgeler;
- Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, unvan, ortaklık ve son sermaye yapısını gösteren)
- Ticaret Sicil Tasdiknamesi
- Yeni alınmış Oda Sicil Belgesi ya da Faaliyet Belgesi
- Ana sözleşme
- Hazirun cetveli (Anonim şirketler için)
- Vergi levhası
- Firmayı temsile yetkili kişilerin Noter onaylı imza sirküleri
- Firma ortaklarının (temsile yetkili kişiler dahil) nüfus cüzdan örnekleri
- İşveren SGK bildirgeleri (hizmet dökümü)
- Mal varlığına ilişkin belgeler (Firma ve ortaklarına ait gayrimenkul tapuları ve taşıt ruhsat fotokopileri)
- Bilanço esasına göre çalışan firmalar için; son 3 yıllık onaylı bilanço - gelir tablosu
- Cari yıl ve son tam yıl detay mizan
- Cari yıl geçici vergi beyannameleri
VakıfBank Kredi Hesaplama
VakıfBank şubesinden başvurmuş olduğunuz kredinin hesaplaması için; Bankanın resmi sitesinden "kredi hesaplama aracı” seçeneğine tıklayınız. Karşınıza çıkan ekranda kredi türünü belirleyiniz. Ardından vade sayısını yazın. Son olaraktan da almış olduğunuz kredi tutarını yazın ve hesapla seçeneğine tıklayın. Bu şekilde işleminizi öğrenmiş olursunuz.
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