Vakıf Katılım'dan faizsiz kur korumalı katılma hesabı hamlesi

Vakıf Katılım'dan kur korumalı katılma hesabı hamlesi geldi. Vatandaşların tasarruflarını korumak için hayata geçirilen kur korumalı mevduat hesabı düzenlemesine Vakıf Katılım da dahil oldu. Vatandaşlar birikimlerini Vakıf Katılım aracılığı ile katılım hesabı açarak koruyabilecek. Hesap açma alt limitinin 250 TL olacağı TL Katılma Hesabı'nda stopaj uygulanmayacak.

25 Haziran 2015 tarihinde bir anonim şirket olarak kurulan Vakıf Katılım vatandaşlara bankacılık ve finasn alanında yeni çözümler sunmaya devan ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kur korumalı mevduat sistemine dahil olan banka müşterilerine birikimlerini en iyi şekilde değerlendirme fırsatı sunuyor.

Vakıf Katılım, "Kur Korumalı TL Katılma Hesabı"nı devreye soktuğunu duyurdu. Böylece vatandaşlar katılım hesabı ile TL birikimlerini döviz artışlarına göre güvence altına alabilecek. Katılım Bankacılığı denince akla ilk gelen bankalardan biri olan Vakıf Katılım'ın "Kur Korumalı TL Katılma Hesabı" uygulmasına ilginin oldukça fazla olduğu belirtildi.

Faizsiz kur korumalı katılma hesabı

Vakıf Katılım'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada yeni sistemin faizsiz olduğuna vurgu yapıldı. Vatandaşların birikimleri "Kur Korumalı TL Katılma Hesabı" ile faizsiz finans prensiplerine uygun olarak döviz kuru değişimine karşı korunabilecek. Döviz cinsinden katılım fonlarını TL'ye dönüştüren müşteriler, 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleri sunuluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirllenen günlük kur rakamları dilkkate alınacak. Hesap kapanışında ise aradaki kur farkı vatandaşlara ödenecek. Hesap açma alt limitinin 250 TL olacağı TL Katılma Hesabı'nda stopaj uygulanmayacak. İşte Kur Korumalı TL Katılma Hesabı'nın detaylar;

Dövizden TL'ye Kur Korumalı TL Katılma Hesabı

Hesabı açmak isteyen müşterilerimizin 20 Aralık 2021 tarihinde bankamız hesaplarında USD, EUR, GBP tasarrufunun bulunması gerekmektedir.

Hesap sadece yurt içi yerleşik gerçek kişiler tarafından TL olarak açılabilir.

Hesap 90/10 kar paylaşım havuzundan faydalanır.

Hesap 3, 6, 12 ay vadelerde açılabilir.

Hesabın stopaj oranı %0'dır.

Hesap açma alt limiti 250 TL'dir.

Hesaptan kısmi çekim yapılamayacaktır ve vade içerisinde hesaba para eklenemeyecektir.

Hesaplar vadesinde yenilenmeyecek, vade sonunda kapanacaktır.

Müşterilerimiz belirtilen destekten bir defa faydalanabilecektir. Vade sonunda kar payı ve dövize karşı koruma hesaplanacak olup müşteri hesabına ödenecektir.

Kur farkı hesaplaması; hesabın açılış ve kapanış tarihlerindeki TCMB tarafından saat 11:00'da yayınlanan ilgili döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır.

Yapılan hesaplama sonucunda; kur getirisi, kar oranı getirisinden az olur ise Kur Korumalı TL Katılma Hesabı kar paylaşım oranı üzerinden sadece kar payı getirisi alacaktır.

Vade sonunda kur değişiminin kar payından yüksek olması halinde ise oluşacak fark müşteri hesabına yansıtılmak üzere bankamıza TCMB tarafından TL olarak iletilecektir.

TL'den TL'ye Kur Korumalı TL Katılma Hesabı

Hesap sadece yurt içi yerleşik gerçek kişiler tarafından TL olarak açılabilir.

USD, EUR veya GBP kuruna endeksli olarak açılabilir.

Hesap 90/10 kar paylaşım havuzundan faydalanır.

Hesap 3, 6, 12 ay vadelerde açılabilir.

Hesabın stopaj oranı %0'dır.

Hesap açma alt limiti 250 TL'dir.

Hesaptan kısmi çekim yapılamayacaktır ve vade içerisinde hesaba para eklenemeyecektir.

Müşterinin talebi doğrultusunda hesap yenilenebilmektedir.

Kur farkı hesaplaması; hesabın açılış ve kapanış tarihlerindeki TCMB tarafından saat 11:00'da yayınlanan ilgili döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır.

Yapılan hesaplama sonucunda; kur getirisi, kar oranı getirisinden az olur ise Kur Korumalı TL Katılma Hesabı kar paylaşım oranı üzerinden sadece kar payı getirisi alacaktır.

Vade sonunda kur değişiminin kar payından yüksek olması halinde ise oluşacak fark müşteri hesabına yansıtılmak üzere bankamıza TCMB tarafından TL olarak iletilecektir.

Altından TL'ye Kur Korumalı TL Katılım Hesabı

Hesap sadece yurt içi yerleşik gerçek kişiler tarafından TL olarak açılabilir.

28/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları için açılabilir.

Hesap 90/10 kar paylaşım havuzundan faydalanır.

Hesap 3, 6, 12 ay vadelerde açılabilir.

Hesabın stopaj oranı %0'dır.

Hesap açma alt limiti 250 TL'dir.

Kur farkı hesaplaması; hesabın açılış ve kapanış tarihlerindeki TCMB tarafından saat 11:00'da yayınlanan gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatı üzerinden yapılacaktır.

Yapılan hesaplama sonucunda; kur getirisi, kar oranı getirisinden az olur ise Kur Korumalı TL Katılma Hesabı kar paylaşım oranı üzerinden sadece kar payı getirisi alacaktır.

Vade sonunda kur değişiminin kar payından yüksek olması halinde ise oluşacak fark müşteri hesabına yansıtılmak üzere bankamıza TCMB tarafından TL olarak iletilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.