Vaka sayısı patladı! Yeni tedbirler masada! Son dakika okullar kapanacak mı? Bakan duyurdu...

Okullar kapanacak mı? Ülkemizde Omicron varyantının etkisiyle vaka sayıları hızla artmaya başladı. Kovid-19 salgınında rekor kırılarak vaka sayıları 60 bin seviyelerini aştı. Tahminlere göre vaka sayısının 100 bini bulabileceği belirtiliyor. Artan vaka sayıları sağlık sistemi açısından da risk oluşturmaya başladı. Durum böyle olunca yeni tedbirlerin de masada olduğu ifade ediliyor. İşte alınacak o tedbirler...

Okullar kapanacak mı? Ülkemizde Omicron varyantının etkisiyle vaka sayıları hızla artmaya başladı. Kovid-19 salgınında rekor kırılarak vaka sayıları 60 bin seviyelerini aştı. Tahminlere göre vaka sayısının 100 bini bulabileceği belirtiliyor. Artan vaka sayıları sağlık sistemi açısından da risk oluşturmaya başladı. Durum böyle olunca yeni tedbirlerin de masada olduğu ifade ediliyor. İşte alınacak o tedbirler...

Koronavirüs vaka sayıları son günlerde ülkemizde adeta sıçrama yaptı. Omicron vakası ile birlikte salgının hızı arttı. Sağlık sistemi üzerinde de bir yük oluşmaya başladı. Yeni tedbirlerin de masada olduğu ifade ediliyor. En çok da okulların kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyordu. Bakan Koca'dan da bu konuyla ilgili net bir açıklama geldi.

Yeni tedbirler masada!

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Omicron etkisi ile hızla artan vaka sayalarının bir kaç hafta içinde (Ocak ayı sonuna kadar) 100 binlere ulaşması bekleniyor. Yeni tedbirlerin de masada olduğu ifade edildi. Üzerinde durulan önlemler, AVM, tiyatro, konser, restoran ve cafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi. Duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor.

Okullardaki vaka sayıları takip edilecek

En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor.

Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finallerden sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.

Okullar kpacak mı?

Sağlık Bakanı Koca'dan okulların durumuna ilişkin açıklama geldi. Koca "Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tamuyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.