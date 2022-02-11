Ceren Damar Şenel, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaparken 2 Ocak 2019'da sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından vahşice öldürülmüştü. Yargılama sonunda Hasan İsmail Hikmet 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında ise duruşmada ve sosyal medyada söylediği sözler nedeniyle 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ceren Damar Şenel, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaparken 2 Ocak 2019'da sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından vahşice öldürülmüştü. Yargılama sonunda Hasan İsmail Hikmet 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında ise duruşmada ve sosyal medyada söylediği sözler nedeniyle 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ceren Damar Şenel'in vahşice öldürülmesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Araştırma görevlisi olarak çalışan Ceren Damar Şenel bir öğrencisi tarafından vahşice katledildi. Olayın faali kısa sürede yakalandı ve yargı süreci tamamlandı. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, Yargıtay tarafından da onandı.

Vahit Bıçak sanıkavukatı olarak duruşmadaki savunmasında söylediği sözler nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Vahit Bıçak Ceren Damar Şenel'in, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğunu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğünü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etti.

Vahit Bıçak hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

Vahit Bıçak sosyal medya hesabından da "Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler; üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs. yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın" paylaşımını yapmıştı.

Ceren Damar'ın ailesi bu paylaşımlar nedeniyle sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Vahit Bıçak hakkında soruşturma yürütebilmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin talep etti. Bakanlık izninin ardından dosya Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi.

Savcılık, soruşturmayı tamamlandıktan sonra son kovuşturma için hazırlanan iddianameyi Ankara Batı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkeme de kovuşturma iznini vererek, iddianameyi yargılamanın yapılacağı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianame Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, sanık Vahit Bıçak hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA .