DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Soylu’dan ‘112' tepkisi: Biz senin deneme tahtan mıyız?
Fransız gazeteci: 'Fransa Afrika'da uzun süre kalamaz”
Google Chrome'un indirme butonu gidiyor mu ? Yerine ne gelecek?
Batman hava durumu (11 Şubat-12 Mart)
Rüyada çay görmek ne anlama gelir?
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alımı ilanı | Destek personeli, Büro personeli, mühendis iş ilanları
Binance'den 200 milyon dolarlık Forbes yatırımı
Vahit Bıçak hakkında 10 yıla kadar hapis istemi
Piliç Topkapı tarifi nedir? Piliç Topkapı tarifi malzemeleri nedir?
İtalya'da fatura protestosu; anıtların ışıkları kapatıldı
Elon Musk'ın uydusuna ne oldu? Elon Musk'un uydusu yörüngeden mi çıktı?
Bakan Nebati: 340 milyar liraya yaklaştı
Netflix Aşk Taktikleri fragmanı yayınlandı mı? Aşk Taktikleri oyuncuları kimler, konusu nedir?
Bazı yerlerde ekmek 3.5 lira
Stephen Hawking’in en değerli eşyası: Kara tahtanın sırrı...

TIMETURK / GENEL / Vahit Bıçak hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

Vahit Bıçak hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

Ceren Damar Şenel, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaparken 2 Ocak 2019'da sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından vahşice öldürülmüştü. Yargılama sonunda Hasan İsmail Hikmet 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında ise duruşmada ve sosyal medyada söylediği sözler nedeniyle 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

1 Saat Önce
2022-02-11 16:25:33
Vahit Bıçak hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

Ceren Damar Şenel, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaparken 2 Ocak 2019'da sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından vahşice öldürülmüştü. Yargılama sonunda Hasan İsmail Hikmet 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında ise duruşmada ve sosyal medyada söylediği sözler nedeniyle 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ceren Damar Şenel'in vahşice öldürülmesi Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Araştırma görevlisi olarak çalışan Ceren Damar Şenel bir öğrencisi tarafından vahşice katledildi. Olayın faali kısa sürede yakalandı ve yargı süreci tamamlandı. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, Yargıtay tarafından da onandı.

Vahit Bıçak sanıkavukatı olarak duruşmadaki savunmasında söylediği sözler nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Vahit Bıçak Ceren Damar Şenel'in, müvekkiline cinsel istismarda bulunduğunu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğünü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etti.

Vahit Bıçak hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

Vahit Bıçak sosyal medya hesabından da "Sevgili lise ve üniversite öğrencisi gençler; üzerinizde otorite kullanma yetkisine sahip öğretmen, öğretim üyesi, okutman, araştırma görevlisi vs. yüksek not verme veya başka vaatlerle cinsel taleplerde bulunursa sakın sessiz kalmayın" paylaşımını yapmıştı.

Ceren Damar'ın ailesi bu paylaşımlar nedeniyle sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Vahit Bıçak hakkında soruşturma yürütebilmek için Adalet Bakanlığı'ndan izin talep etti. Bakanlık izninin ardından dosya Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi.

Savcılık, soruşturmayı tamamlandıktan sonra son kovuşturma için hazırlanan iddianameyi Ankara Batı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkeme de kovuşturma iznini vererek, iddianameyi yargılamanın yapılacağı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İddianame Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, sanık Vahit Bıçak hakkında 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş