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TIMETURK / GENEL / Vahap Akay’dan Zümbül’e tebrik

Vahap Akay’dan Zümbül’e tebrik

Çerkezköy Bakış- Çerkezköy Esnaf ve Sanatkârlar Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Bozdağ ile Erkan Zümbül’ün yarıştığı başkanlık seçimini Erkan Zümbül kazandı.

55 Dakika Önce
2022-01-17 11:29:37
Vahap Akay’dan Zümbül’e tebrik

Kongreye katılan ve iki adaya da başarılar dileyip yaptığı selamlama konuşmasının ardından salondan ayrılan Çerkezköy Belediye Başkanı Akay, sonuçların açıklanmasının ardından Zümbül'ü tebrik etti.
Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulu seçimlerinde Oda Başkanı seçilen Erkan Zümbül'ü tebrik ederek yeni görevinde başarılar dilerim.” dedi. Kaynak: Çerkezköybakış

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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