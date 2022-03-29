Uzunköprü Elmalı köyünde vahşet! Edirne'de 4 kişi neden öldürüldü? Edirne'de 4 kişiyi kim öldürdü?

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünden gelen haberler ülkenin gündemine oturdu. Edirne'de aynı aileden 4 kişi silahla katledilmiş halde bulundu. Edirne'de 4 kişi neden öldürüldü? Edirne'de 4 kişiyi kim öldürdü? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Ekiplerin korkunç olayla ilgili çalışması titizlikle devam ederken Edirne Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. İşte Edirne Elmalı Köyü'nde yaşanan katliama ilişkin son detaylar...

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünden gelen haberler ülkenin gündemine oturdu. Edirne'de aynı aileden 4 kişi silahla katledilmiş halde bulundu. Edirne'de 4 kişi neden öldürüldü? Edirne'de 4 kişiyi kim öldürdü? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Ekiplerin korkunç olayla ilgili çalışması titizlikle devam ederken Edirne Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. İşte Edirne Elmalı Köyü'nde yaşanan katliama ilişkin son detaylar...

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde bulunan bir evden 4 kişinin canzıs bedeni bulundu. Alınan bilgilere göre ölen kişilerin silahla vurulduğu belilendi. Aynı aileden Mehmet, Mehmet, Filiz ve Anıl Güner hayatını kaybetti.

Edirne Valiliği: Soruşturma devam ediyor

Edirne Valiliği de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir." denildi

"Kendi hallerinde iyi insanlardı"

Filiz Güner'in kardeşi Lale Uçar, AA muhabirine husumetli oldukları kimseleri olmadığını söyledi. Uçar ailenin kendi hallerinde iyi insanlar olduklarını ifade ederek, "Onlar hep işlerinde güçlerindeydi, hayvanlarına bakarlardı, o kadar. Beni yengem aradı, 'Filiz ablanlarda katliam olmuş' diye. Bir geldik buraya, beni de içeriye sokmadılar, ablamı da göremedim." dedi.

Mehmet Güner'in yeğeni Ramazan Keskin ise ailenin tamamının öldüğünü çok üzgün olduğunu belirtti.

"Düşman falan hiçbir şeyleri yoktu"

Hasan Arıcı da husumetleri olacak bir aile olmadığını ifade ederek, "Herhangi bir şey duymadık. Düşman falan hiçbir şeyleri yoktu. Kendi hallerinde insanlardı. Bunların belki paraları varsa, onlara zarar verdiyse bilemeyiz. 25-30 tane hayvanları var ama paraları var mı yok mu. Zaten yakında bir araba aldılar. Para olsa da arabaya bağladılar parayı. 400-500 bin liraya belki arabayı aldılar." diye konuştu. .