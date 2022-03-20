DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Lavrov: Rusya dostlarına ihanet etmez
Düzcespor - Siirt İl Özel İdare Spor maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
Zelenski'nin Putin ile görüşme çağrısına Ankara'dan yanıt
Belçika'da 'Maske Kimsin Sen'deki tavşan, sosyalist lider çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: “Gitmeyeceğiz, seni göndereceğiz” diyeceksiniz
Rusya ciddi bir krizle karşı karşıya! Sadece iki ayı kaldı
Uzman Çavuş görevine iade edildi! Doktoru darbettiği iddia edilen uzman çavuş görevine döndü mü? Uzman çavuş-doktor olayı
Kenan İmirzalığlu Sinem Kobal çiftinin ikinci bebeklerinin adı ne? Sinem Kobal'ın ikinci çocuğunun adı ne?
Rus kozmonotlar: Sarı-mavi renkteki tulumların Ukrayna ile ilgisi yok
“Putin bunu yaparsa kıyamet kopar”
Çin, Ukrayna-Rusya savaşında hangi tarafta?
Bolu Dağı Tüneli’ndeki korkunç kazadan acı haber geldi
'Ukrayna savaşı utanç verici bir bataklığa dönüştü!'
Ukrayna'da ölen Rus askerler araçlarla Belarus'a taşınıyor
Psikologlar uyarıyor: Alışveriş bağımlılığına dikkat

TIMETURK / GENEL / Uzman Çavuş görevine iade edildi! Doktoru darbettiği iddia edilen uzman çavuş görevine döndü mü? Uzman çavuş-doktor olayı

Uzman Çavuş görevine iade edildi! Doktoru darbettiği iddia edilen uzman çavuş görevine döndü mü? Uzman çavuş-doktor olayı

Uzman Çavuş görevine iade edildi! Muğla'da doktoru darbettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan uzman çavuş işine tekrar başlayacak. Gündemde yer alan Uzman çavuş-doktor olayının detayları...

1 Saat Önce
2022-03-20 11:25:43
Uzman Çavuş görevine iade edildi! Doktoru darbettiği iddia edilen uzman çavuş görevine döndü mü? Uzman çavuş-doktor olayı

Muğla'da doktoru darbettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan uzman çavuş işine tekrar başlayacak. Gündemde yer alan Uzman çavuş-doktor olayının detayları...

Uzman Çavuş görevine iade edildi!

Muğla'da, 14 Mart Tıp Bayramı'nda tedavi için geldiği hastanede acil servis bölümündeki doktoru darbettiği iddiasıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan Uzman Çavuş A.A, görevine iade edildi.

Muğla Valiliği talimatıyla İl Jandarma Komutanlığınca Uzman Çavuş A.A. hakkında "kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarını işlediği iddiasıyla başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A, göreve iade edildi.

A.A'nın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle aldığı rapor süresinin dolmasının ardından göreve başlayacağı öğrenildi.

Gündemde uzman çavuş-doktor olayı olarak anılan olay nedir?

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından Başhekimlikçe, doktor T.T. hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş