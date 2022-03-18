UZI'nin yeni şarkısı 'Arasan da' yayınlandı... I UZI- Arasan da sözleri nedir?
Popüler Rap sanatçısı UZI mahlaslı Utku Cihan Yalçınkaya yeni parçası 'Arasan da'yı tüm müzik platformlarında yayınladı. Şarkının yayınlanmasının ardından hayranları şarkının sözlerini araştırıyor... Peki UZI- Arasan da sözleri nedir? UZI'nin yeni şarkısı Arasan da yayınlandı mı? İşte detaylar...
2022-03-18 23:21:11
Popüler Rap sanatçısı UZI mahlaslı Utku Cihan Yalçınkaya yeni parçası 'Arasan da'yı tüm müzik platformlarında yayınladı. Şarkının yanınlanmasının ardından hayranları şarkının sözlerini araştırıyor... UZI- Arasan da sözleri nedir? UZI'nin yeni şarkısı Arasan da yayınlandı mı? İşte detaylar...
UZİ 'ARASAN DA' SÖZLERİ NEDİR?
Arasan da beni çok geç kaldı heveslerim kursağımda lütfen uzatma yolum yol değil ölüm 15 adımlık
uzakta arasan da beni yok yüzüm söylicek sözüm artık çok geç
Lütfen uzatma
Gülün yokmuş gibi yarın sanki yokmuş gibi Ölüm tokmuş gibi
karnın solmuş sanki çiçeklerin doluyosa iki cümle ile iki gözün
Nefretini yen dönceğin kapıda benim
Hayatımda yalnız olmak kalıcı tek çözüm
Ama şuan ihtiyacım olan para değil Hayatımız dizi madem bu kaçıncı bölüm
Silahını o**spu çocuklarına çevir
Karşılaşmak çok zor gördüğün aynadan kaçmak daha fazla delir yabancılaştım resmen bıraktım
kadere inanırım elbet gelir
Çok yorgun düştüm
Bir gece karşımda belir
Gelme bana istediğimi verme
Derme çatma hayallerimize perde
Çektim yaşıyorum mutlu olduğumuz günlerde
Madem böyle olucaz o zaman hiç güvenme bana
Ve düştüm sana bi kez daha valla kaçar giderim birden bire
Kader sorarsa sana görmedin beni düşemem daha dilden dile
Büyüdüm dert ekledikçe izledim ve güldüm utandım iyice dur dedim be chavo büyüdün
Umarım seni beyazlar içinde görürüm
O zaman gerçekleşir beklediğin ölümüm
Allah'ınız para ciğerlerim is ciğerlerim kara
Yanılmadım çünkü harbi güvenmedim sana
Umut değil lütfen artık silah verin bana gözlerim kara
Karşılaşmak çok zor gördüğün aynadan kaçmak daha fazla delir yabancılaştım resmen bıraktım
kadere inanırım elbet gelir
Çok yorgun düştüm
Bir gece karşımda belir
Arasan da beni çok geç kaldı heveslerim kursağımda lütfen uzatma yolum yol değil ölüm 15 adımlık
uzakta arasan da beni yok yüzüm söylicek sözüm artık çok geç
Lütfen uzatma .
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