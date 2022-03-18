UZI'nin yeni şarkısı 'Arasan da' yayınlandı... I UZI- Arasan da sözleri nedir?

Popüler Rap sanatçısı UZI mahlaslı Utku Cihan Yalçınkaya yeni parçası 'Arasan da'yı tüm müzik platformlarında yayınladı. Şarkının yayınlanmasının ardından hayranları şarkının sözlerini araştırıyor... Peki UZI- Arasan da sözleri nedir? UZI'nin yeni şarkısı Arasan da yayınlandı mı? İşte detaylar...

Popüler Rap sanatçısı UZI mahlaslı Utku Cihan Yalçınkaya yeni parçası 'Arasan da'yı tüm müzik platformlarında yayınladı. Şarkının yanınlanmasının ardından hayranları şarkının sözlerini araştırıyor... UZI- Arasan da sözleri nedir? UZI'nin yeni şarkısı Arasan da yayınlandı mı? İşte detaylar...

UZİ 'ARASAN DA' SÖZLERİ NEDİR?

Arasan da beni çok geç kaldı heveslerim kursağımda lütfen uzatma yolum yol değil ölüm 15 adımlık

uzakta arasan da beni yok yüzüm söylicek sözüm artık çok geç

Lütfen uzatma

Gülün yokmuş gibi yarın sanki yokmuş gibi Ölüm tokmuş gibi

karnın solmuş sanki çiçeklerin doluyosa iki cümle ile iki gözün

Nefretini yen dönceğin kapıda benim

Hayatımda yalnız olmak kalıcı tek çözüm

Ama şuan ihtiyacım olan para değil Hayatımız dizi madem bu kaçıncı bölüm

Silahını o**spu çocuklarına çevir

Karşılaşmak çok zor gördüğün aynadan kaçmak daha fazla delir yabancılaştım resmen bıraktım

kadere inanırım elbet gelir

Çok yorgun düştüm

Bir gece karşımda belir

Gelme bana istediğimi verme

Derme çatma hayallerimize perde

Çektim yaşıyorum mutlu olduğumuz günlerde

Madem böyle olucaz o zaman hiç güvenme bana

Ve düştüm sana bi kez daha valla kaçar giderim birden bire

Kader sorarsa sana görmedin beni düşemem daha dilden dile

Büyüdüm dert ekledikçe izledim ve güldüm utandım iyice dur dedim be chavo büyüdün

Umarım seni beyazlar içinde görürüm

O zaman gerçekleşir beklediğin ölümüm

Allah'ınız para ciğerlerim is ciğerlerim kara

Yanılmadım çünkü harbi güvenmedim sana

Umut değil lütfen artık silah verin bana gözlerim kara

Karşılaşmak çok zor gördüğün aynadan kaçmak daha fazla delir yabancılaştım resmen bıraktım

kadere inanırım elbet gelir

Çok yorgun düştüm

Bir gece karşımda belir

Arasan da beni çok geç kaldı heveslerim kursağımda lütfen uzatma yolum yol değil ölüm 15 adımlık

uzakta arasan da beni yok yüzüm söylicek sözüm artık çok geç

Lütfen uzatma .