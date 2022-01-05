Uzi kimdir? Uzi lakaplı Utku Yalçınkaya kimdir? Uzi şarkıları hangileri? Uzi takma adını kullanan Utku Yalçınkaya'nın şarkıları son günlerde dijital platformlarda oldukça fazla ilgi görmeye başladı. Özel hayatı ile de adını duyuran Uzi'nin ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddia edildi. 'Umurumda Değil' ve 'Makina' şarkılarıyla hayran kitlesini genişleten Uzi (Utku Yalçınkaya) şarkılarında bolca sokak kültürüne yer veriyor. İstanbul Güngören'de büyüyen Uzi son dönemin popüler rapçileri arasına girmeyi başardı.

Uzi kimdir? Uzi lakaplı Utku Yalçınkaya ile ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin beraber oldukları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. "Sevgilim biraz maço ve keko olabilir" açıklaması ile gündeme gelen Aleyna Tilki'nin Uzi ile birlikte yeni bir aşka yelken açtığı belirtildi. Aleyna Tilki ile adı anılmaaya başlanan ünlü rapçi Utku Yalçınkaya'nın kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Uzi takma adlı Utku Yalçınkaya'nın hayatı ve byografisi...

Uzi kimdir?

Uzi (Utku Cihan Yalçınkaya) 30 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 33 yaşında oplan Uzi rap alanında şarkıları ile tanınıyor. Sokak kültürüne parçalarında sıkça yer veren Uzi bu tarzı ile kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Uzi, İStanbul'un varoş semtinde büyümüş ve varoş kültürünü şarkılarında yansıtmıştır. Güngören'de büyüyen Uzi rap müziğe Acil adlı şarkıyla başlamıştır. Utku Yalçınkaya kimdir?

Uzi lakaplı Utku Yalçınkaya 2021 yılında yayımladığı "Kan" isimli albümünde bulunan Krvn ve Umrumda Değil adlı şarkılar sayesinde geniş kitlelerce tanındı. Bu albümü "Spotify Top 10" listesinde 10. sırada yer aldı ve uzun süre listede kaldı.

Rap müziğine küçük yaşlarda başlayan Uzi 7 senedir aktif olarak rap müzik yapıyor. Uzi (Utku Yalçınkaya) Çavo olarak da biliniyor.

Rap müzik yapan Uzi aynı zamanda rabeske de ilgi gösteriyor. Utku Yalçınkaya sıkı bir Azer Bülbül hayranıdır.

Mahalledeki kişilere “Abi” polislere ise “Amca” diyerek büyüyen Uzi, 2016 yılında Lil Murda ile tanışma fırsatı bularak ikisinin de ortak noktası olan Rap yapmaya başladı.

Uzi şarkıları hangileri?

Uzi lakaplı Utku Yalçınkaya'nın onlarca ra şarkısı bulunuyor. İşte Uzi'nin albümleri ve şarkıları;

Albümleri

Kan (2021)

Favela (2019)

Output Nr.1 (ft. Murda) (2019)

Tekliler ve Düetler

Paparazzi (2021)

Cindy (2021)

KHRBR (ft. Ati242 & Batuflex & Lvbel C5 & Motive & Murda) (2021)

ACAYİP (ft. Ali471) (2021)

LE CANE (ft. Critical & Heijan & Muti) (2021)

HARAM HELAL (ft. Capo) (2021)

Yengen Kızar (ft. Tuhan) (2021)

AMCAS RMX (ft. Batuflex & Lvbel C5 & Critical) (2021)

Milyoner (ft. Critical) (2021)

Mektup (ft. Motive & Aksan & Güneş & Modd) (2021)

Turkish Nightmare (ft. Eko Fresh & Motive & Killa Hakan & Hayki) (2020)

Dua (ft. Güneş) (2020)

Makina (2020)

Düzgün Kal (ft. Aksan) (2020)

Paranoya (2020)

Sizin Gibi Olmak (ft. Vio & Ati242) (2020)

Düş Yakamdan (2020)

Ateş Ediyo (ft. Tepki) (2020)

Mis Gibi (ft. Motive) (2019)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.