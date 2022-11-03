Üzen haber: Benzin ne kadar oldu? 3 Kasım benzine zam mı geldi? Bu akşam (gece) benzine zam var mı? Araç sahipleri güne benzin ve motorin fiyatlarına zam olup olmadığını araştırarak başlıyor. Son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası akaryakıt fiyatları katlanarak artmıştı. Ülkemizde de benzin ve mazota üst üste zam gelmişti. 3 Kasım Perşembe günü ise araç sahiplerini üzen haber geldi. 3 Kasım'ı 4 Kasım'a bağlayan gece benzine zam bekleniyor. Peki benzine ne kadar zam gelecek? Benzin litresi ne kadar olacak?

Benzin ne kadar oldu? 3 Kasım benzine zam mı geldi? Bu akşam (gece) benzine zam var mı? soruları araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgale kalkışmasına batı ülkeleri sert yaptırımlarla karşılık verdi. Bu yaptırımlar ağırlıklı olarak Rus enerji ürünlerinde ve finans sistemine yönelik oldu. Yaptırımların ardından dünya genelinde brent petrol fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. Brent petrol fiyatlarının yükselmesi pek çok ülkeden benzin ve mazot litre satış fiyatlarına zam yapılmasına neden oldu.

3 Kasım benzine zam mı geldi?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş araç sahiplerini sevindirmişti. Benzin ve motorine indirimler gelmişti. Ancak OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltma kararı dünya piyasalarını sarstı ve brent petrol yeniden yükselişe geçti. Bu da benzin ve mazota yeni zamlar yapılmasına neden oldu. Araaç sahplerini üzen zam haberlerine bir yenisi eklendi. 3 Kasım Perşembe'yi 4 Kasım Cuma'ya bağlayan gece benzine 1,31 TL'lik zam yapılması bekleniyor.

Bu akşam (gece) benzine zam var mı?

Benzinin litre satış fiyatına 3 Kasım gecesi zam yapılması bekeniyor. Zammın pompaya yansıması bekleniyor.

Benzin ne kadar oldu?

Zammın ardından benzinin litre satış fiyatının İstanbul'da 22.67 TL civarında olması bekleniyor.

Mazota zam var mı?

3 Kasım'da sadece benzin ve otogaz grubunda zam yapılacağı tahmin ediliyor. Mazot grubunda ise zam beklenmiyor.

Brent petrol ne kadar?

Dün 95,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 artarak 95,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,47 dolardan alıcı buldu.

Güncel benzin fiyatları

İstanbul / Avrupa 21,36 TL

İstanbul / Anadolu 21,37 TL

Ankara 21,52 TL

İzmir 21,52 TL

Güncel mazot fiyatları

İstanbul / Avrupa 26,33 TL

İstanbul / Anadolu 26,35 TL

Ankara 26,45 TL

İzmir 26,48 TL

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