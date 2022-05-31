Uzaya yolculuk için nasıl başvuru yapılır? Uzay yolculuğu başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detayları paylaştığı 'Milli Uzay Programı' başvuruları çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip edildi. 18-45 yaş arası tüm bireylerin katılabileceği programın başvuru koşulları sıklıkla araştırıldı. Peki, uzay gezisine nasıl başvurulur? İşte Ulusal Uzay Programı'nın tüm detayları, şartları ve başvuru ekranı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir üzerinde çalışılan 'Ulusal Uzay Programı'na dikkat çekti! 18-45 yaş arasındaki tüm vatandaşlara uzay yolculuğunun müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın detaylarını paylaştı. Ulusal Uzay Programı." Bu açıklamaların hemen ardından Bu açıklamaların hemen ardından ise uzaya gitme programının başvuru şartları ve 'Uzaya.gov.tr' başvuru ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Uzaya yolculuk programında görev tanımı

Ulusal Uzay Programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle bir Türk vatandaşı gerekli tüm eğitimleri tamamladıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. Bu görevde Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi de yer alacak. Bilim insanlarına uluslararası arenada deney yapma olanağı sağlayacak programda görevi yerine getirecek olan Türk vatandaşları, başvuruların ardından titizlikle seçilecek.

Başvuruların tamamlanmasının hemen ardından ilk olarak 2 aday belirlenecek ve bu adaylar TUA veya TÜBİTAK bünyesi çerçevesinde istihdam edecekleri. 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü altına girecek olan adaylar, gerekli olan astronot eğitimlerini başarı ile tamamlamalarının ardından en başarılı olan astronot adayı yaklaşık olarak 10 gün sürecek olan Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu uzay görevini yerine getirebilmesi için 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecek.

Uzay yolculuğu başvuru şartları neler?

Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gönderilecek olan adayların bazı şartları yerine getirmeleri gerekecek. Bunlardan ilki 45 yaşından küçük olması gerekirken mühendislik, fen bilimleri, temel bilimler, fen bilimleri ve temel bilimler alanları eğitimi görmüş olmaları ya da tıp fakültesi lisansının ellerinde olması istenecek. Çok iyi derecede

İngilizce bilen adayların başvuru yapabilecekleri programda adayların 149.5 ile 190.5 santimetre boy aralığına ve aynı zamanda 43 ile 110 kilogram aralığında bir ağırlığa sahip olmaları isteniyor.

Başvuru yapacak olan adayların her iki gözünde de doğal olarak gözlük ve kontakt lensle düzeltmeler sonrası yüzde 100 oranında (Snellen20/20) görme keskinliği aranıyor. Adayların muayeneleri sırasında tansiyon problemi olup olmadığına da bakılacak ve tansiyon problemi olanların başvuruları alınmayacak.

Milli Uzay Programına başvuru yapacak olan adaylarda aranana diğer genel şartlar ve sağlık kriterlerinden bazıları ise şöyle;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak,

- Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

- Renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak,

- Protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin/vida bulunmamak,

- Tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak,

- Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak,

- Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamamazlık (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak,

- Alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak,

- Karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak,

- Epilepsi, titreme (tremor),MS (multiple skleroz),inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları yaşamamış olmak.

Uzaya yolculuk için nasıl başvuru yapılır?

Uzay yolculuğu programına başvurular 'uzaya.gov.tr' adresinden giriş yapılarak yapılacaktır. Başvurular 23 Haziran 2022 saat 20:23'te kapanacaktır. Başvurularında birinci aşamayı geçen adaylardan ek bilgi olarak belge ve doğrulama talepleri istenecektir. Programa başvuruları kabul edilen adaylar, gerekli sınavlardan geçtikten sonra İngilizce dil becerileri için mülakata alınacaktır.

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