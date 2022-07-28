Uzaktan eğitim ve Açıköğretim (AÖF) yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Bir bölüme yerleşenler ek tercihte AÖF bölümüne yerleşebilir mi? Milyonlarca öğrenci 2022 YKS sınavında hayallerindeki bölümü ve üniversiteyi kazanabilmek için ter döktü. Bu sene YKS'de tercih barajının kaldırılası ile sınava giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar üniversite tercihi yapabilecek. YKS tercihlerinde uzaktan eğitim ve açık öğretim bölümlerine yerleşenler ek yerleştirmelerde tercih yapabilir mi? 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite bölümlerine yerleşenler ek tercihle AÖF ve uzaktan eğitim bölümleri yazabilir mi?

Milyonlarca aday YKS tercih sürecine başladı. Kendi sıralamalarına göre en uygun tercihi yapmak isteyen adaylar bazen karar değiştirerek kayıt yapmaya hak kazandıkları bölüme gitmemeye karar verebiliyor. Böyle bir durumda ek tercihlerde başka bir bölüme yerleşip yerleşememe durumları adaylar tarafından araştırılıyor. Uzaktan eğitim ve Açıköğretim (AÖF) yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Bir bölüme yerleşenler ek tercihte AÖF bölümüne yerleşebilir mi? soruları YKS tercih döneminde pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Uzaktan eğitim ve Açıköğretim (AÖF) yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.

AÖF'ye yerleşen adaylar ek yerleştirme tercihi yapabilir mi?

Önceki yıllarda açıköğretimin kontenjan sınırlaması bulunmayan bölümleri olduğundan bu bölümlere yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde de tercih hakkına sahipti. Öğrencilerin ek yerleştirme tercihi yapabilmesi için Açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleştirilmiş olması gerekir.

Açıköğretime yerleşenlerin ek yerleştirme hakkı var mı?

ÖSYS Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar (açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleşenler hariç) ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Bir bölüme yerleşenler ek tercihte AÖF bölümüne yerleşebilir mi?

İlk tercihlerde tercih yapıp da bir üniversite bölümününe yerleşen adaylar ek yerleştirmelerde tercih yapamaz. Ayrıca YKS'ye girip tercih yapmaya hak kazanmasına rağmen hiç tercih yapmayan adaylar da ek yerleştirmede tercih yapamaz.

Ek tercihler nasıl yapılır?

YKS ek yerleştirme işlemleri ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini yapabilir.