Uzaktan Eğitim Kapısı Sıfır Atık Eğitimi giriş nasıl yapılır? Sıfır Atık Eğitimi öğretmenlere zorunlu mu? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sırıt atık projesi kapsamında öğretmenlere sıfır atık eğitimi alacak. Öğretmenler uzaktan eğitim yolu ile sıfır atık eğitimini tamamlayabilecek. Sıfır Atık Eğitimi için https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-devlet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

Uzaktan Eğitim Kapısı Sıfır Atık Eğitimi giriş nasıl yapılır? Sıfır Atık Eğitimi öğretmenlere zorunlu mu? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sırıt atık projesi kapsamında öğretmenlere sıfır atık eğitimi alacak. Öğretmenler uzaktan eğitim yolu ile sıfır atık eğitimini tamamlayabilecek. Sıfır Atık Eğitimi için https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-devlet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

Ülkemizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde sıfır atık projesi hayata geçirildi. Çevre kirliliğinin ve atık sorunun önüne geçmek amacıyla başlatılan proje kapsamında

Uzaktan Eğitim Kapısı Sıfır Atık Eğitimi verilmeye başlandı. Öğretmenler de sıfır atık eğitimine katılacak.

Uzaktan Eğitim Kapısı Sıfır Atık Eğitimi giriş nasıl yapılır?

https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresine giderek sıfır atık eğitimine e-devlet şfreniz ile giriş yağabilirsiniz.

Sıfır Atık Eğitimi öğretmenlere zorunlu mu?

Sıfır atık eğitiminin öğretmenlere zorunlu olduığu belirtildi.

"Çevre eğitimi ve iklim değişikliği" dersi geliyor

Millî Eğitim Bakanlığınca ortaokulların iki kademesinde seçmeli "çevre eğitimi" dersinin gelecek yıldan itibaren üç kademede "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" adı altında uygulanmasına karar verildi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada Bakanlık olarak çevre bilinci ve bu konuda farkındalığın artırılması için çok yönlü çalışmalar ve projeler yürüttüklerini vurguladı.

Geleceğe dair en büyük sorun alanlarından biri olan iklim değişikliğini önlemek ve çevrenin korunması bilincini küçük yaşlardan itibaren öğrencilere aktarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde "Sıfır Atık Projesi"nin yürütüldüğünü hatırlatan Özer, ayrıca Bakanlık olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte pek çok çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.