Uyuşturucu ile yakalanan ödüllü polis memuru kimdir?

20 Mart 2019 tarihinde uyuşturucu taşıyan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda şüphelileri yakalayarak, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından ödüllendirilen iki polisten biri olan polis memuru Cumhur A., 24 kilo 600 gram eroinle yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada, Ereğli yolundan Adana'nın merkez Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur A. yönetimindeki 07 MSP 74 plakalı otomobil durduruldu.

Kimlik kontrolü sırasında polis memuru Cumhur A., uygulama noktasından polis memuru Yasin Noyan'a çarptı ve kaçtı. Takibe alınan Cumhur A., Ereğli- Adana karayolunda başka bir araca çarptı. Hasarlı kazadan sonra Cumhur A. ile beraberindeki eşi Nurcan A., gözaltına alınmak istendi. Fakat Cumhur A., görevli polislere direndi ve arbede yaşandı. Cumhur A., güçlükle etkisiz hale getirildi. Çıkan arbedede polis Süleyman Şimşek'in sağ el parmağı kırıldı, polis memuru Ömer Canlı beline darbe alarak yaralandı. Şüpheli Cumhur A.'nın otomobilinde yapılan aramada 48 parça halinde 24 kilo 600 gram eroin ve 2 tabanca ele geçirildi. Yaralanan 3 polis memuru götürüldüğü hastanelerde tedaviye alındı. Durumları iyi olan polis memurları, tedavi edildikten sonra hastaneden taburcu edildi. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli Cumhur A. ve eşi Nurcan A., sorguya alındı. İfadelerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Cumhur A. kimdir?

Cumhur A., 20 Mart 2019 tarihinde uyuşturucu hap sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine Adana'nın Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde bir otomobili takip etmeye başladı. Cumhur A. ile ekip arkadaşı polis memuru İ.Y., otomobilin önünü kavşakta kesti ve şüphelilerin otomobilden inmesini istedi. Polislere yakalanmamak için geri manevra yapan şüphelilerin otomobili, başka bir araca çarptı. Polis İ.Y. aracın üzerine atlayıp, sunrooftan tutunarak, yaklaşık 100 metre gitti. Diğer polis Cumhur A. ise otomobilin arkasından ateş açtı ve lastikleri patlattı. Şüpheli kişiler kaçamayacaklarını anlayınca, otomobilden inip koşmaya başladı. Otomatik vites olan otomobil sürücüsüz bir şekilde hareket etmeye devam etti. Bir süre ilerleyen otomobil, kaldırıma çarptı ve durdu. Yaşanan takipten sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü İdris Y. (33), tutuklandı. Beraberinde bulunan Şiyar K. (24) ve bu kişilere yardımcı olan Sinan Y (26) ise serbest bırakıldı.

Polis Cumhur A. ve polis İ.Y.'yi bu olayın ardından şu an Mardin Valisi olan, o tarihte ise Adana Valisi olan Mahmut Demirtaş makamında kabul etti. Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vali Demirtaş, polis memurları Cumhur A. ile İ.Y.'ye 'Başarı Belgesi' verdi.

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