Üvez gerçekten zararlı mı?

Turuncu ve kırmızı minik topa benzeyen üvez meyvesini zehirli olarak biliriz. Peki üvez gerçekten zehirli mi? Üvez tüketilebilir mi? Üvez nasıl tüketilmeli? Üvezin vücudumuza herhangi bir faydası var mı? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. Gelin üvez meyvesini daha yakından tanıyalım...



Gülgiller familyasından olan üvez, kışın yaprak döken, 25 metreye boyu ulaşan, fakat ülkemizde orta boylu olan bir bitkidir. Ülkemizde üvezin 12 farklı türü bulunur. En çok bilinenler ise kuş üvezi, akçaağaç yapraklı üvez ve ak üvezdir.

Üvez ağacı kırmızı, turuncu küçük toplara benzeyen meyveler verir. Özellikle kuşlar üvez meyvesine bayılır. Birçok hayvan tarafından tüketilen üvez, hayvanların sindirim sistemi tarafından sindirilmeyen tohumları sayesinde farklı alanlara yayılır ve çoğalır. Üvez, kendi kendine yetişebilen bitkiler arasındadır.

Üvez ağacı mayıs ve haziran aylarında çiçek açar. Meyveleri ise yaz sonu ve sonbahar mevsiminin başı gibi olgunlaşır. Halk arasında üvez meyvesi zehirli olarak bilinir ve bu yüzden tüketimi hiç de yaygın değildir. Peki bu doğru mu? Üvezin bize herhangi bir yararı yok mu?

Üvez meyvesinin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Üvez meyvesi tüketildiğinde bir türlü geçmek bilmeyen öksürük kesilir. Balgam sökücü bir etkisi de bulunur. Tansiyonu ve kan şekerini düşürür. C vitamini bakımından zengin olduğu için vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmayı sağlar. Üvezle hazırlanan krem ve sabunlar cildi temizler ve ciltte antioksidan etki gösterir. Üvez sayesinde vücutta oluşmuş iltihaplar daha hızlı bir şekilde iyileşir. Kadınların adet dönemlerinin daha rahat geçmesine yardımcı olur. Doğal bir idrar sökücüdür, bu sayede vücutta ödem birikmesini ve ödemin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Kan yapıcıdır. Kabızlık sorununa çare olur.

Üvezin vücudumuza bir zararı var mı?

Üvezi birçoğumuz zehirli olarak bilir ve bu yüzen tüketmeyiz. Bu bilgi kısmen doğru kısmen yanlıştır. Üvez dalından koparılıp çiğ bir şekilde yenilmez. Birçok uzman bunun yanlış olduğunu söyler. Üvezi bu şekilde tüketirseniz ölümcül bir sonucu olmaz fakat kremamsı ve tozlu yapısı yüzünden boğulma tehlikesi yaşayabilirsiniz.

Üvezi tüketen insanlar onu dalından topladıktan sonra 5 gün kadar bekletip olgunlaşmasını ve renginin kahverengiye dönmesini sağlıyor ve sonra tüketiyorlar.

Çiğ tüketilen üvez hassas bünyeye sahip insanlarda çok ciddi mide bulantılarına, ağrılara ve kusmaya neden olabiliyor. Bu yüzden tüketmek istiyorsanız olgunlaşmasını beklemenizi tavsiye ederiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.