2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Beşiktaş'ın kalesini koruyan isimlerin performansı da şampiyonlukta önemli bir yere sahip. Beşiktaş'ta ikinci kaleci olarak görev yapan Utku Yuvakuran gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettiriyor. Utku Yuvakuran yaş kaç? Utku Yuvakuran kaç doğumlu?

2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Beşiktaş'ın kalesini koruyan isimlerin performansı da şampiyonlukta önemli bir yere sahip. Beşiktaş'ta ikinci kaleci olarak görev yapan Utku Yuvakuran gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettiriyor. Utku Yuvakuran yaş kaç? Utku Yuvakuran kaç doğumlu?

Utku Yuvakuran kimdir?

Utku Yuvakuran 2 Kasım 1997 yılında doğdu.

Utku Yuvakuran Beşiktaş kalecisidir.

Utku Yuvakuran 2021 yılı itibari ile 24 yaşındadır.

Utku Yuvakuran futbol kariyerine kaleci pozisyonunda devam ediyor. Utku Yuvakuran Beşiktaş'ta forma giymektedir. Utku Yuvakuran sol bek mevkisinde oynamış eski millî futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur.

Utku Yuvakuran Futbola Beylerbeyi'nde başladı.

2015-16 sezonunda daha 18 yaşında 3. Lig'deki takımın kalecisi oldu ve 35 lig maçında forma giyerek tecrübe kazandı.

Yuvakuran, 2016'da Beşiktaş'a kiralandı. Fabri ve Tolga Zengin'in ardında üçüncü kaleci olan Utku, Beşiktaş ile ilk profesyonel maçına 19 Ocak 2017'de Darıca Gençlerbirliği ile oynanan Türkiye Kupası'nda çıkmıştır. Sezon sonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. 2017 yazında bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer oldu ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.

2017-18 sezonunda sadece bir Türkiye Kupası maçına çıktı. 2018-19 sezonunda da Loris Karius ve Tolga Zengin'in ardında üçüncü kaleci olarak kadroda yer aldı. Karius gelmeden önce Zengin'in sakatlığı nedeniyle 26 Ağustos 2018'de Antalyaspor ile oynanan lig maçında ilk kez Beşiktaş forması giydi. Ancak Beşiktaş maçı 3-2 kaybetti. 4 gün sonra ise Partizan ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında forma giydi. İlk Avrupa maçında kalesinde gol görmedi ve Beşiktaş maçı 3-0 kazandı. Beşiktaş'ın Loris Karius transferi sonrası üçüncü kaleciliğe düşse de devre arasında Zengin'in kadro dışı kalmasıyla tekrar ikinci kaleci oldu.

Türkiye U-19 ve U-20 forması giydi. U-21 takımına çağrılsa da süre alamadı.

2020-21 sezonunda Ersin Destanoğlu'nun ardından ikinci kaleci olacaktır.

Utku Yuvakuran hakkında kısa bilgiler

Utku Yuvakuran boyu: 1,92 m

Utku Yuvakuran kilosu: 81 kg

Şu andaki takımı: Beşiktaş (Kaleci)

Utku Yuvakuran kardeşleri: Berkay Yuvakuran, Alperen Yuvakuran

Utku Yuvakuran ebeveynleri: Semih Yuvakuran, Aycan Yuvakuran

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