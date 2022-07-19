Usta öğretici maaşlarına ne kadar zam geldi? Usta öğretici maaşında son durum ne? Kur'an kursu öğreticisi maaşına ne kadar zam geldi?

Usta öğretici maaşlarına ne kadar zam geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla usta öğretici maaşlarına zam geldi. Peki Kur'an kursu öğreticisi maaşına ne kadar zam geldi? Usta öğretici maaşında son durum ne? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla usta öğretici maaşlarına zam geldi. Peki Kur'an kursu öğreticisi maaşına ne kadar zam geldi? Usta öğretici maaşında son durum ne? İşte detaylar...

Usta öğretici maaşlarına ne kadar zam geldi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında; “Bir müjde de ücretli çalışan öğretmen ve usta öğreticilerimize. MEB'e bağlı ek ders ücreti görev yapan öğretmenler ve usta öğreticiler ile kuran kursu öğreticilerine 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız. Usta öğreticilerimizin ücreti de 7400 liraya çıkmaktadır” açıklamasını yaptı.

Usta öğretici maaşında son durum ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalasına göre usta öğretici maaşlarında da zam uygulandı.Bu zamla bilikte usta öğreticilerimizin ücreti de 7400 liraya yükselmiş oldu.

Kimler usta öğretici olabilir?

Usta öğretici, ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişidir. .