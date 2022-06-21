Üsküp nerede? Üsküp hangi ülkede? Vardar Nehri nerededir?

Üsküp nerede? Üsküp hangi ülkede? Üsküp hangi ülkenin başkenti? Vardar Nehri nerededir? Tarihi ve doğası ile Balkanların en bilindik kentlerinden biri olan Üsküp, Osmanlı İmparatorluğu için de büyük öneme sahip bir kentti. MÖ 4000'den beri bir yerleşim bölgesi olan Üsküp pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Üsküp'ün nerede, hangi ülkede olduğu da pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Üsküp Kuzey Makedonya'nın başkentidir.

Üsküp nerede? Üsküp hangi ülkede? Üsküp hangi ülkenin başkenti? Vardar Nehri nerededir? Tarihi ve doğası ile Balkanların en bilindik kentlerinden biri olan Üsküp, Osmanlı İmparatorluğu için de büyük öneme sahip bir kentti. MÖ 4000'den beri bir yerleşim bölgesi olan Üsküp pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Üsküp'ün nerede, hangi ülkede olduğu da pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılıyor. Üsküp Kuzey Makedonya'nın başkentidir.

Üsküp nerede?

Üsküp , Kuzey Makedonya'nın başkenti ve en büyük kentidir. Ülkenin politik, kültürel, ekonomik ve akademik merkezi olan kent, ortasından geçen Vardar Nehri tarafından ikiye ayrılır. Üsküp, Vardar Nehri yatağında kurulmuştur ve Balkanlar'da Belgrad'la Atina arasında hemen hemen ortada bulunur. Metal sanayi, kimya, kerestecilik, tekstil, dericilik ve basım endüstrilerinin merkezlerinden olan kent kültür ve spor faaliyetleriyle birlikte ticaret, taşımacılık ve bankacılık sektörlerinin gelişimiyle birlikte gelişimini hızlandırmıştır.

Üsküp hangi ülkede?

ÜSküp Makedonya ülkesinin en önemli kentlerinden biridir. Makedonya sonraki zamanlarda adını Kuzey Makedonya olarak değiştirmiştir.

Üsküp tarihi hakkında

Kent en geç MÖ 4000'den beri bir yerleşim bölgesidir; kent merkezine tepeden bakan Üsküp Kalesi'nde Neolitik dönem yerleşimlerinin kalıntıları bulunmuştur. MS 1. yüzyılın başlarında yerleşim Romalılar tarafından ele geçirilmiş ve yerleşim bir ordu kampına dönüştürülmüştür. Roma İmparatorluğu'nun 395 yılında doğu ve batı olarak ikiye bölünmesiyle birlikte o zamanki adıyla Scupi İstanbul merkezli Bizans'ın hakimiyetinde kalmıştır. Üsküp, Orta Çağ'ın başlarında Bizans ile 972 ile 992 yılları arası kenti başkent haline getiren Bulgar İmparatorluğu arasındaki çekişmelerin ortasında kalmıştır. 1282'de Sırp İmparatorluğu'nun bir parçası olan kent 1346'da ülkenin başkenti olmuş, 1392 yılında Osmanlılar tarafından ele geçirilmiş ve Türkler tarafından Üsküp olarak adlandırılmıştır. 500 yıldan uzun süre Osmanlı hakimiyetinde kalan kent önce Rumeli Eyaleti'ne bağlı Üsküp Sancağının merkezi olmuş, daha sonra vilayet sistemine geçilmesiyle oluşturulan Kosova Vilayeti'nın da merkezi olmuştur. 1912'de Balkan Savaşları vasıtasıyla Sırbistan Krallığı tarafından ele geçirilen kent, I. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni kurulan Yugoslavya Krallığı'nın bir parçası olmuştur. II. Dünya Savaşı'nda Mihver Devletleri safındaki Bulgaristan tarafından işgal edilmişse de 1944'te Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ni meydana getiren federal devletlerden Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştur. Üsküp II. Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı bir gelişim gösterdiyse de 1963'te yıkıcı bir depremle oldukça zarar görmüş, 1991'de Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan eden Kuzey Makedonya'nın başkenti olmuştur.

19 Ocak 1392 tarihinde Üsküp, Osmanlı Devletinin egemenliğine girmiştir. Şehir, bu tarihten sonra “Üsküp” adını almıştır. Aziz Teodor Manastırı'ndaki bir rahip, şehrin Türklerin hükmüne geçişini şu şekilde kayda almıştır: “69'uncu yılın (1392) 6'ncı gününde (19 Ocak) Türkler şehri ele geçirdiler”. 1392 yılından itibaren ekonomik ve idari bakımdan şehirde büyük değişiklikler olmaya başlamıştır. Coğrafi konumunun sonucu olarak şehir, Türklerin sonraki fetihleri için merkez olmuştur. Şehir, Osmanlı İmparatorluğu egemenliği sonrasında politik ve ekonomik açıdan çok güçlü bir hâle gelmiştir.

16. yüzyılda Üsküp'ün nüfusuna dair bilgiyi Evliya Çelebi vermiştir. Bu ünlü Türk seyyaha göre şehirde 10.160 hane bulunmaktadır. Şehrin gelişimi 1689 yılında aniden kesilmiştir. 1683-1699 Osmanlı-Avusturya Savaşları sırasında Avusturya ordusu birlikleri General Piccolomini önderliğinde, Balkanlar'daki Osmanlı İmparatorluğu topraklarına girmiştir. Uzun bir yarma hareketi ile Kaçanik Kalesi'nin ele geçirilmesi sonrasında Üsküp önlerine gelinmiştir. 25 Ekim 1689 tarihinde Avusturya birlikleri Üsküp'ü büyük direnişle karşılaşmadan ele geçirmiş ve şehirde büyük ve zararlı faaliyetlerde bulunmuştur. General Piccolomini'nin emriyle şehir ateşe verilmiştir. Bu yangın ve yıkım, 26 ve 27 Ekim olarak iki gün sürmüştür. Bu büyük yıkımda birçok dükkân ve ev yok edilmiş, en büyük zarar da şehrin Yahudi mahallesinde görülmüştür. Bu zarar verici saldırılar, Osmanlı Ordusu'nun karşı saldırısı ile püskürtülmüş ve devletin Avusturya ordusu geldiği gibi, Osmanlı topraklarından çıkartılmıştır.

1873 yılında Selanik-Üsküp tren hattı açılmıştır. Bu hattın açılması ve sonrasında Mitroviça yönünde gelişmesi, Üsküp'ü gelişiminde büyük katkı sahibi olmuştur. Bu tarihler aynı zamanda Balkanlar'da Osmanlı İmparatorluğu'na karşı girişilen isyanların artmaya başladığı dönemdir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Üsküp, Kosova Vilayeti'nin başkenti olmuştur. 1900-1908 tarihleri arasında Hafız Paşa, şehirde birçok bina yaptırmıştır. Bunlar Islahhane, İdadiye, Vardar ve Serava akarsularının ıslahı gibi imar çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

1912-1913 Balkan Savaşları, Üsküp'te Osmanlı egemenliğinden son bulduğu tarihlerdir. Bu tarihler sonrasında, çeşitli saldırılar ve yıldırma çalışmaları sebebiyle şehrin en büyük nüfus oranına sahip Türk nüfusu içinden Türkiye yönünde gelişen büyük göç hareketleri yaşanmıştır.