Üsküdar'da pitbull dehşeti, 4 kez ameliyat edildi, bacağını kaybetme riski var

Polis ve sağlık ekipleri geliyor. Hastanede doktorlar anneme müdahale ediyor. O günden beri annem dördüncü ameliyatını geçirdi. Hala riskleri yaşıyor. Bacağını kaybetme riskimiz var. Annemi bu acıyı yaşatanlar hala dışardalar. Annem bu acıları çekerken o kişilerin hala dışarıda olması ve ceza almaması bizi üzüyor. Annem bacağından ve kolundan yaralandı. Doktorlar şu anda süreci takip ediyorlar. Sürekli ameliyata alınıyor" dedi.